Precio del DÓLAR HOY: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 26 de marzo?

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en Perú muestra una jornada de ligera variación, manteniendo la tendencia de estabilidad que se ha observado en los últimos días. El dólar continúa moviéndose en un rango estrecho, lo que refleja cierta calma en el mercado cambiario, pese a factores internacionales que suelen generar presión sobre la moneda estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica hoy con una cotización de compra de 3.459 soles , mientras que el precio de venta alcanza los 3.468 soles . Estos valores representan un leve ajuste en comparación con la jornada previa, sin alterar significativamente el panorama general.

Si se compara con el martes, cuando la compra se situó en 3.455 y la venta en 3.464, se evidencia una variación mínima de apenas unos céntimos. Esta diferencia confirma que el mercado cambiario se mantiene estable, con movimientos moderados que no generan mayores sobresaltos en la economía local ni en las decisiones financieras de los ciudadanos.

Durante el fin de semana, el dólar permaneció prácticamente sin cambios, consolidando una racha de estabilidad que se extiende por varios días consecutivos. Este comportamiento suele estar asociado a una menor actividad en los mercados y a la ausencia de factores externos de alto impacto que impulsen variaciones bruscas en el tipo de cambio.

Precio del dólar hoy, 26 de marzo

En este contexto, especialistas señalan que la estabilidad del dólar responde tanto a factores internos como a un entorno internacional relativamente predecible. Aunque el escenario puede cambiar en cualquier momento, por ahora el tipo de cambio se mantiene bajo control, ofreciendo un respiro a quienes realizan transacciones en moneda extranjera.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar continúa mostrando un comportamiento estable en el mercado peruano, con variaciones mínimas que no generan mayor impacto. Este escenario brinda tranquilidad a ciudadanos y empresas, aunque se recomienda mantenerse atentos ante posibles cambios en el contexto económico internacional.