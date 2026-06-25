Precio del dólar en Perú HOY, 25 de junio: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves?

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Descubre a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este jueves 25 de junio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Subió el precio del dólar ? Así cotiza hoy en Perú

La ONPE sigue con el conteo de votos de la segunda vuelta electoral para definir quién será el presidente del Perú. En medio de este panorama político, la incertidumbre sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano se mantiene en la ciudadanía en general, inversionistas y empresarios.

Pues bien, las fluctuaciones de esa moneda extranjera afecta el poder adquisitivo y las finanzas personales de los consumidores y las empresas. Identificar su valor actual te permite tomar decisiones financieras más estratégicas e identificar si es el mejor momento para comprar o vender esa divisa sin tener pérdidas o afectaciones en tu economía.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar en nuestro país en la mañana de este jueves 25 de junio, según el portal oficial de la Sunat.

JUEVES 25 DE JUNIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 24 de junio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.419 S/ 3.425

Cabe destacar que el precio del dólar hoy en Perú presenta una leve variación al alza en comparación al día de ayer, miércoles 24 de junio, donde la compra de la divisa era de S/3.401 y la venta a S/3.410.

Tipo de cambio del dólar paralelo

El término "dólar Ocoña" se utiliza en nuestro país para referirse al tipo de cambio que se negocia en el mercado paralelo o informal, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. Conocer el valor del dólar paralelo te permite tener un indicador alternativo y como una opción más competitiva que la banca tradicional.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo cotiza así este jueves 25 de junio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.400 | Venta S/ 3.430.

Cotización del dólar paralelo hoy.

Así cerró el dólar ayer, 24 de junio

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 24 de junio en el país: en S/3,4230, (con una apertura de S/3,4165), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4243, con un máximo de S/3,4290 y un mínimo de S/3,4170.

Cierre del tipo de cambio interbancario.

Finalmente, recuerda que el precio del dólar varía por una serie de factores, entre ellos, la intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (como subir o bajar tasas de interés).

Es por ello que conocer el precio del dólar de forma diaria te permitirá anticiparte a los riesgos. En ese marco te revelamos a cuánto cotiza la divisa estadounidense este jueves 25 de junio para la compra y venta en Perú.