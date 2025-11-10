Precio del dólar HOY en Perú: Este es el tipo de cambio para el lunes, 10 de noviembre

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar se mantiene en Perú hoy, 10 de noviembre, en constante variación debido a factores internos y externos. Conoce aquí el tipo de cambio para tomar decisiones que no afecten tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar este lunes?

El precio del dólar tiene efectos en nuestra vida cotidiana: desde lo que se paga por productos y servicios, hasta lo que gastes en un viaje al extranjero, así como afectar a tus ahorros e incluso en tus préstamos. Por ello, es importante que te mantengas informado sobre cuál es el comportamiento de esta moneda estadounidense en Perú de forma diaria.

Además, inversionistas y empresarios buscan conocer cuál es la fluctuación de esa divisa, ya que el dólar sigue retrocediendo y ya suma una caída superior al 10% en 2025, mientras el sol peruano se mantiene fuerte. Uno de los portales oficiales que te permite saber el valor del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), respecto a la compra y venta.

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.370 S/ 3.381

Pues bien, según los datos revelados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el dólar en Perú inicia la semana sin grandes cambios, ya que el tipo de cambio oficial se mantiene en S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, igual que el viernes anterior.

Cabe destacar que el viernes, 7 de noviembre, el precio para la compra era de S/3.371, mientras que la venta fue de s/3.377. Recuerda que el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

Tipo de cambio en mercado paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares, es los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.385.

Precio del dólar: ¿A cuánto cerró el último viernes?

Para comprender las tendencias del mercado y saber si el dólar se está fortaleciendo o debilitando, es importante conocer su tipo de cambio. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica oficialmente el valor de cierre del dólar cada día, lo que permite evaluar su comportamiento y tomar mejores decisiones económicas o financieras.

Según lo señalado en su página web, dicha divisa cerró el último viernes, 7 de noviembre, en 3,3770 (con una apertura de 3,3745), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3754, con un máximo de 3,3790 y un mínimo de 3,3710.

Además de la SUNAT y el BCRP, diversas entidades en Perú proporcionan información sobre el precio del dólar, entre ellas:

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

(SBS) Banco de la Nación (BN).

Así como medios económicos como Bloomberg, Reuters.

Así que si estás pensando en comprar o cambiar dólares este lunes 10 de noviembre, es ideal que primero tengas en cuenta cuál es su precio en el día, según la Sunat.