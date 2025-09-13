Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio para este 13 de septiembre?

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú? Conoce cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta de esta moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de este sábado, 13 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En un contexto marcado por los movimientos del mercado financiero, conocer el tipo de cambio actualizado nos permite tomar decisiones más informadas que no afecten nuestra economía y en especial, para ayudarte cambiar este billete en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones.

En ese marco, te revelamos los valores de este lunes para la compra y venta de esta moneda estadounidense, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.489

S/3.489 Venta: S/3.499

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran un leve incremento respecto a los precios revelados para el día de ayer, 12 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3.476 y la venta correspondía a S/3.485. Entre otros datos, el tipo de cambio cerró ayer con subida a S/3,4930, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del precio del dólar en el país el 12 de setiembre, según BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.510 - Debes tener en cuenta que estos valores, con el paso de las horas, puede variar por los siguientes factores:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del BCRP. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Oferta y demanda: Si más gente quiere dólares (para importar, viajar, ahorrar), el precio sube. Si quieren soles, baja.

¿Dónde ver el precio del dólar?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). También puedes mantenerte informado ingresando a los portales de otras entidades como el Banco de la Nación, Sunat, el BCRP, así como medios económicos como Bloomberg y Reuters.

La evolución del tipo de cambio sigue sorprendiendo en el país. En ese marco, se reveló el precio del dólar para este sábado 13 de septiembre para que puedas tomar decisiones financieras con cautela, especialmente en contextos de alta volatilidad cambiaria.