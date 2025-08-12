Precio del DÓLAR hoy en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este 12 de agosto del 2025?

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú es uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Por ello, conoce aquí el tipo de cambio de compra y venta actualizado para este martes 12 de agosto y tomar la mejor decisión para el rendimiento de tus ahorros e inversiones.

Precio de compra y venta del dólar

En las últimas semanas, el dólar ha reportado pequeñas variaciones en su tipo de cambio. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar es el que te detallamos a continuación:

Compra: S/3.522

S/3.522 Venta: S/3.537

Estos datos muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 11 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.527 y la venta correspondía a S/3.535. Recuerda que también puedes encontrar información actualizada sobre el precio del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

Tipo de cambio en los principales bancos del Perú

Estar bien informado sobre el comportamiento de esta moneda estadounidense, permite actuar con inteligencia y prevenir riesgos. Sin embargo, debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país.

En ese sentido, lo ideal es que tengas en cuenta el tipo de cambio del dólar para hoy, en los principales bancos del en el país:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.523 3.539 INTERBANK 3.490 3.585 BBVA 3.439 3.627 SCOTIABANK 3.510 3.549 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.600 BANCO PICHINCHA 3.495 3.571

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.540

¿Dónde comprar dólares en Perú?

Se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado la información completa antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se dio a conocer cuál es el precio del dólar para este 12 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio. Además, se recomienda realizar la compra y venta en lugares oficiales.