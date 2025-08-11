RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Cotización del dólar

Precio del dólar HOY en Perú: Descubre el tipo de cambio para la compra y venta este 11 de agosto

Conoce aquí el precio de la compra y venta del dólar en el Perú durante la jornada de este lunes 11 de agosto. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú. (Composición Exitosa)

11/08/2025

Conocer el precio del dólar te da una herramienta clave para tomar decisiones informadas en el ámbito personal, comercial y financiero, ya que puede impactar en el rendimiento de tus ahorros e inversiones. Por ello, es importante conocer el tipo de cambio de esta moneda en la jornada de este lunes 11 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar este 11 de agosto?

Se da inicio a una nueva semana y con ello, se revela que el dólar presenta una leve variación esta mañana respecto a las cifras reportadas semana pasada por portales oficiales del Estado, que podrían impactar a quienes planean realizar operaciones bancarias. Es así que, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio para la compra y venta de esta moneda es el que te detallamos a continuación: 

  • Compra: S/ 3.527
  • Venta: S/ 3.535

Otra institución en el que puedes encontrar información actualizada sobre el precio del dólar es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario.

Tipo de cambio del dólar hoy en Perú, según SUNAT.
Tipo de cambio del dólar hoy en Perú, según SUNAT.

Tipo de cambio en los principales bancos del Perú 

El tipo de cambio del dólar en los principales bancos del Perú puede variar de un día a otro, pero a continuación te revelamos los valores más comunes de compra y venta en algunas de las principales entidades bancarias, ¡toma nota!:

BANCOCOMPRAVENTA
BCP3.5143.532
INTERBANK3.4853.580
BBVA3.4283.608
SCOTIABANK3.5033.544
BANCO DE LA NACIÓN3.4703.600
BANCO PICHINCHA3.4733.573

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.515 | Venta S/ 3.540

¿Por qué varía el precio del dólar?

Si bien te dimos a conocer el valor del dólar para esta mañana del lunes, debes tener en cuenta que estas cifras, al igual que el de cualquier otra moneda, cambia constantemente debido a una variedad de factores. Estos cambios no siempre siguen un patrón predecible, pero existen varias razones clave que influyen en su fluctuación, entre ellas:

  • Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.
  • Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.
  • Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.
  • Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.
  • Flujos de capital internacionales: Grandes movimientos de capital, como la inversión extranjera directa o las transferencias de dinero entre países.

¿Dónde consultar el tipo de cambio oficial?

Se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio: 

  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).
  • Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se reveló el precio del dólar en Perú para este lunes 11 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio y demás variaciones respecto a la moneda estadounidense.

