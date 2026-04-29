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¿Persiste el alza?

Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 29 de abril?

¿Subió o bajó el dólar en Perú? Conoce AQUÍ cómo cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este miércoles 29 de febrero.

Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 29
Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 29 Foto: composición

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/04/2026

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Si tienes un préstamo hipotecario u otro gasto mensual en dólares, mantenerse informado sobre cuál es el precio de la divisa estadounidense en el mercado peruano te permitirá tomar decisiones más estratégicas para evitar pérdidas significativas. Por ese motivo, en esta nota te contamos cuál es el tipo de cambio oficial del billete verde para este miércoles 29 de abril.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles 29 de abril?

El dólar estadounidense es la moneda mundial dominante principalmente por su estabilidad, confianza histórica y su uso generalizado en el comercio internacional (especialmente petróleo y materias primas). Sin embargo, su valor puede verse influenciado por distintos factores como la las tasas de interés en EE.UU. y la incertidumbre local o internacional.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en los últimos años, el sol peruano se ha mantenido como la moneda más fuerte y estable de Sudamérica frente al dólar estadounidense, a pesar de los cambios de mando en Palacio de Gobierno. Sin embargo, ahora su valor nuevamente atraviesa un periodo de incertidumbre con el desarrollo de las elecciones generales.

Este miércoles 29 de abril, el tipo de cambio ha registrado su alza más significativa del mes de abril, cerrando en S/3.513 para la compra y S/3.519 para la venta, según el registro oficial proporcionado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Tipo de cambio
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COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.513

       

S/ 3.519

    

Cabe destacar que la jornada previa, el billete verde cerró en S/3.498 para la compra y S/3.510 para la venta, evidenciando un incremento paulatino pero sostenido desde que se definiera casi a su totalidad a los contendores para la segunda vuelta.

Tipo de cambio del dólar paralelo HOY

Así como existe el registro de SUNAT y del Sistema de Bancos y Seguros (SBS) para conocer su cotización en bancos y entidades de créditos, se puede consultar la plataforma cuantoestaeldolar.pe para conocer su valor en el mercado paralelo.

El mercado paralelo (o informal) es aquel dominado por las casas de cambio. En Perú, al dólar paralelo también se le conoce como dólar Ocoña por el jirón del Centro de Lima en donde se encuentran estos centros de transacción.

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Ahora bien, según dicha plataforma, el precio del dólar paralelo para esta fecha es de S/3.480 para la compra y S/3.510 para la venta.

En conclusión, el precio del dólar continúa subiendo a medida que se mantiene la tensión geopolítica y la incertidumbre por la política nacional.

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