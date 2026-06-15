Voto extranjero no divide a peruanos y eliminarlo no sería posible, señala embajador Pedro Bravo

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las recientes elecciones presidenciales han reabierto el debate sobre la participación de los peruanos residentes en el extranjero en los procesos electorales. Algunas voces han cuestionado la influencia de este sector de la población en los resultados nacionales e incluso han planteado la posibilidad de restringir o eliminar su derecho al sufragio.

Frente a este escenario, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, expresó su desacuerdo con dichas propuestas y defendió la plena participación política de los más de tres millones de connacionales que viven fuera del Perú.

El voto en el exterior es un derecho constitucional

Bravo recordó que el derecho al sufragio está garantizado por la Constitución y no establece diferencias entre los ciudadanos que viven dentro o fuera del territorio nacional.

"Los peruanos tienen el derecho constitucional al sufragio, o sea, elegir a quienes los van a dirigir y eso no hay ninguna división, distinción, ni diferenciación, ni nada entre los que están en el exterior y los que nos quedamos acá, eso no es posible hacer", afirmó.

Asimismo, señaló que las propuestas que buscan retirar este derecho deben analizarse con serenidad y sin dejarse llevar por el clima de polarización política que suele surgir durante las campañas electorales.

"Creemos que debemos esperar que las cosas se calmen, estamos en unas elecciones muy reñidas, entonces hay que esperar que las cosas se calmen y creo que todos vamos a volver a la sensatez", manifestó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, cuestionó la posibilidad de eliminar el voto de los peruanos residentes fuera del país.



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Piden enfocarse en mejorar las condiciones de los migrantes

Más allá del debate electoral, el diplomático consideró que la atención del Estado debería centrarse en impulsar medidas que beneficien directamente a los peruanos residentes en el extranjero.

En ese sentido, reveló que existen iniciativas orientadas a facilitar el envío de remesas y promover oportunidades de inversión para los migrantes y sus familias.

"Creemos que vamos a seguir avanzando y abordar otro tipo de propuestas para mejorar la condición de nuestros connacionales en el exterior, facilitar el envío de sus remesas, por ejemplo, hacerlas más baratas", explicó.

Además, indicó que se viene trabajando en coordinación con el Banco de la Nación para impulsar mecanismos que permitan canalizar recursos hacia la adquisición de viviendas o pequeños emprendimientos.

Las declaraciones de Pedro Bravo reflejan la preocupación del Estado por preservar los derechos políticos de los peruanos en el exterior en un contexto marcado por la polarización electoral.

Para el diplomático, el debate no debe centrarse en restringir la participación ciudadana, sino en fortalecer los mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de los migrantes y mantener su vínculo con el país.

En ese sentido, insistió en que el voto de los peruanos residentes fuera del territorio nacional forma parte de un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado.