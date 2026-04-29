Partidos de hoy, miércoles 29 de abril del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este miércoles 29 de abril habrá mucho fútbol para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. En la Champions League, Atlético Madrid buscará sacar una ventaja importante ante Arsenal, mientras que Universitario quiere dejar atrás el mal momento que atraviesa con una victoria en la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.

Por la clasificación

Para nadie es un secreto que la situación en tienda crema no marcha de la mejor manera luego de la salida confirmada de Álvaro Barco de la gerente deportiva. Sin embargo, el elenco merengue confía en poder sacar un buen resultado junto a toda su gente en el Estadio Monumental de la mano de Jorge Araujo.

Universitario quiere volver a ganar en la Copa Libertadores.

Con las bajas confirmadas de Matías di Benedetto, Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray, el 'Coco' pondrá lo mejor que tiene a su disposición para vencer a Nacional que tampoco llega en un buen momento. De no ganar, Universitario complicará sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y hasta el cupo de consuelo para la Copa Sudamericana.

Por el lado de la Copa Sudamericana, Cienciano quiere repetir la historia que escribió en el 2025 ante el mismo rival. Atlético Mineiro de Brasil visita la altura de Cusco en una disputa directa por el liderazgo del grupo. De momento, los cusqueños parten como único puntero con cuatro puntos.

Otro partidazo en Europa

En la Champions League, Atlético Madrid quiere sacar ventaja en el duelo de ida ante Arsenal de Inglaterra quien parte como favorito de la serie. Sin embargo, los dirigidos por Diego Simeone saldrán a la cancha con todo ya que Lookman, Griezmann y Julián Álvarez serán de la partida en el ataque.

Atlético Madrid quiere sacar una ventaja importante ante Arsenal.

Champions League

Atlético Madrid vs. Arsenal | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Copa Libertadores

Mirassol vs. Always Ready | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 5

Platense vs. Santa Fe | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Barcelona SC vs. Universidad Católica| 7:00 p. m. | Disney+, ESPN

Cerro Porteño vs. Palmeiras | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 2

Estudiantes vs. Flamengo | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 7

Universitario vs. Nacional | 9:00 p.m. | Disney+ ESPN

Copa Sudamericana

Cienciano vs. Atlético Mineiro | 7:30 p. m. | DSports, DGO

En resumen, Universitario y Cienciano volverán a jugar a nivel internacional ante Nacional y Atlético Mineiro, mientras que Atlético Madrid y Arsenal protagonizarán un duelo picante en la segunda semifinal de la Champions League.