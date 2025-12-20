Precio del dólar HOY en Perú: AQUÍ el tipo de cambio de este sábado, 20 de diciembre

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar tiene gran importancia en nuestro país, ya que permite comprender las dinámicas de los mercados internacionales. Por ello, conoce cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado, 20 de diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar este sábado?

Un movimiento significativo en el valor del dólar puede tener consecuencias en la inflación, el empleo, la deuda, el comercio y el bienestar económico en la ciudadanía. En ese marco, si estás buscando comprar o vender esta divisa en Perú, lo ideal es saber cuál es su comportamiento y fluctuación actual para evitar pérdidas o afectaciones a la economía de tu hogar.

Además, recuerda que el dólar, siendo la moneda de reserva mundial, juega un papel crucial en el comercio internacional y las relaciones financieras. Una entidad oficial del Estado que te permite estar informado sobre las variaciones del valor de esta moneda extranjera, día a día, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Esta entidad recopila los datos de las operaciones interbancarias y del mercado cambiario formal, lo que te permite tener una referencia confiable para operaciones comerciales y tributarias.

SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.362 S/ 3.372

Es así que según los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, se refleja que el tipo de cambio presentó una leve variación, en comparación con el día de ayer, viernes 19 de diciembre, donde la compra era de S/3.363 y la venta a S/3.371.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar paralelo (u Ocoña) refleja el valor de esta divisa en el mercado informal o casas de cambio, influyendo en precios de productos importados, inflación y decisiones económicas diarias. Así que, según el portal cuántoestáeldólar.pe, el comportamiento de esta moneda es el siguiente para este sábado, ¡toma nota!

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.375.

Recuerda que las variaciones del precio del dólar depende a una serie de factores, entre ellos, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, ley de oferta y demanda, inestabilidad política o económica.

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters, así como el BCRP.

Esta última institución publica al final de cada día hábil un informe sobre la fluctuación de esta divisa. Es así como se reveló que ayer el dólar cerró en 3,3680, (con una apertura de 3,3690), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3673, con un máximo de 3,3690 y un mínimo de 3,3670.

Así que si buscas anticiparte a las fluctuaciones del tipo de cambio y tomar decisiones más estratégicas, lo ideal es saber cuál es el precio actual de esta moneda estadounidense en Perú, precisamente par hoy, sábado 20 de diciembre.