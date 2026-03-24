Premier Arroyo presentó despliegue de Fuerzas Integradas en 27 distritos: "Una forma distinta de enfrentar la criminalidad"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo anunció el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT), como parte de las medidas del Gobierno peruano para combatir la inseguridad ciudadana. Dicha medida se ejecutará en 27 distritos de regiones con mayor incidencia de delitos.

Forma "distinta" de enfrentar la inseguridad

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, desde el distrito de San Martín de Porres (SMP), el presidente del Consejo de Ministros precisó que con dicha implementación se marca un "hito trascendental" en la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

En esa línea, detalló que el Gobierno de transición de José María Balcázar tiene el objetivo de garantizar la tranquilidad para la ciudadanía; ello en el marco de la constante ola de criminalidad organizada que se vive en el país y que viene afectando a transportistas, comerciantes y más.

En distritos con mayor incidencia delictiva

Por tal motivo, anunció que, desde este martes, se desplegarán las denominadas Fuerzas Integradas de Tarea (FIT), como parte de las medidas para enfrentar la inseguridad. Dicha medida, que tiene una inversión inicial de más de S/ 7 millones y será establecida en regiones de alto impacto delincuencial.

"Como parte de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, hoy, desplegamos las Fuerzas Integradas de Tareas en 27 distritos con mayor incidencia de delito de alto impacto, en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco", dijo a la prensa, este martes 24 de marzo.

De tal modo, se estaría articulando la labor operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Armadas, Serenazgo y otras entidades del Estado. Cada fuerza, estará conformada por 200 efectivos de dichas instituciones, por lo que se fortalecería el control territorial, intensificaría el patrullaje y mejoraría la capacidad de respuesta frente al delito.

#SMP | En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, el Gobierno presentó las Fuerzas Integradas de Tareas, estrategia que articula la labor de @PoliciaPeru, @CCFFAA_PERU, Serenazgo y otras entidades del Estado frente al crimen organizado. pic.twitter.com/2KDQoYq3rZ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 24, 2026

Inauguración de Puesto de Auxilio en SMP

Cabe mencionar que, el premier Arroyo también participó de la inauguración del nuevo Puesto de Auxilio Rápido PNP "Chuquitanta" en la empresa de transporte Translicsa, el cual tiene la finalidad de actuar como "respuesta inmediata" para proteger a transportistas, comerciantes y ciudadanos en general en Lima Norte.

"La implementación de este puesto es el resultado del trabajo articulado con el sector transportes, este punto permitirá proteger este terminal y toda su zona de influencia, brindando mayor seguridad a transportistas, trabajadores y pasajeros", enfatizó Arroyo.

Es así como, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, ratificó el compromiso de parte del Ejecutivo en enfrentar la extorsión, el sicariato y demás delitos que golpean a la ciudadanía en su día a día.