Transportistas se reúnen HOY con el premier Luis Arroyo para hablar sobre la inseguridad en el sector

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O'diana, expresó la expectativa de su sector con la reunión que sostendrán este lunes 23 de marzo con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, a las 5:00 p. m.

Diálogo entre PCM y transportistas

En entrevista con Jesús Verde para Exitosa Te Escucha, el líder gremial informó que se encuentran expectantes por la reunión con Luis Arroyo debido a su experiencia en seguridad ciudadana.

"En esta oportunidad vamos a conversar con un general del Ejército, que es el premier, y que tiene experiencia en temas de seguridad, que si es un plus adicional a todo lo que hemos venido viviendo anteriormente", indicó.

En cuanto a los planeas que esperan desde el Gobierno, reafirmó que desde el sector transportes van siempre con estrategias y propuestas técnicas, sin embargo, hasta la fecha de parte del Ejecutivo no se va visto lo mismo.

"Recordemos al Gobierno de Dina Boluarte que decía que solo apaguemos el teléfono y no contestáramos llamadas. Con ministros del Interior que solamente prometían operativos, sacaban temas del estado de emergencia y se ponían a controlar el tren eléctrico o Larcomar, con esfuerzos de la policía aislados (...) Lo mismo sucedió con el Gobierno del señor Jerí, que fue un poco más impulsivo, si se puso la camiseta (...) pero igual era una Gobierno débil", recordó.

En ese sentido, O'diana señaló que dependerá de Luis Arroyo coordinar con su ministro del Interior, Defensa y otros actores como el Ministerio Público y el Poder Judicial para que refuercen la lucha contra la criminalidad.

Accionar de la PNP

El líder de AMETUR sostuvo que en el sector los transportistas han expresado su incomodidad con el poco accionar de la PNP, aunque reconocen los esfuerzos, sin embargo, sostuvo que la lucha no solo depende de la policía, sino también del ente político.

"La policía puede tener el mayor de los intereses, el mayor de los esfuerzos, pero si no tiene soporte técnico, no tiene soporte político, no se le equipa, no se dota de armamentos, munición, patrulleros, investigación, etc, (...) ¿Entonces qué esfuerzos pueden hacer?", consideró.

Asimismo, consideraron negativo una propuesta para que las empresas cambien sus rutas, en el marco de la lucha contra la criminalidad, pero creen que la respuesta no está en dicha medida, si no en adoptar acciones de seguridad.

Es así que el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O'diana, informó que el sector está a la expectativa por la reunión que sostendrán con el premier Luis Arroyo este lunes 23 de marzo a las 5:00 p. m.