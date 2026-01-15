¿Tendencia a la baja? Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este 15 de enero

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en el Perú te permite tomar mejores decisiones financieras, proteger tu dinero y anticiparte a cambios económicos. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, 15 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar y el tipo de cambio son claves para tomar decisiones financieras informadas, comprender cómo funciona la economía a nivel nacional e internacional. Además, recuerda que antes de comprar o vender esta divisa en el mercado cambiario peruano, lo ideal es siempre mantenerse informado sobre cuál es su comportamiento actual, ya que influye directamente en el costo de vida y el precio de productos importados.

Pero no todo queda ahí, porque la importancia de conocer las fluctuaciones de la moneda estadounidense en nuestro país radica en que identificar su precio y cotización te permite ahorrar dinero, planificar mejor y evitar gastos innecesarios. En ese marco, una entidad que te permite estar al día sobre los cambios de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El ente recaudador de tributos internos, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), permite financiar los gastos públicos del Estado y a continuación te revelamos cuáles son los valores del dólar que se reflejan en su portal oficial para este 15 de enero:

COMPRA VENTA S/ 3.354 S/ 3.367

Los valores reflejados líneas más arriba dejan entrever una leve variación en el precio del dólar, en comparación con el día de ayer, miércoles 14 de enero, donde la compra era de 3.356 y la venta de S/3.361.

Tipo de cambio dólar paralelo

Si estás pensando en comprar o vender dólares hoy, también debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización actual es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Otra entidad que te permite conocer la cotización de esta moneda estadounidense en Perú es el Banco Central de Reserva del Perú, quien brinda un informe sobre a cuánto cerró el dólar. De acuerdo a lo revelado en su portal oficial, la divisa presentó estos valores ayer, miércoles, 14 de enero:

Cerró en S/3,3610 (con una apertura de 3,3590), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3593, con un máximo de 3,3600 y un mínimo de 3,3580.

