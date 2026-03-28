Presidente Balcázar es invitado a bailar Morenada en Puno, pero su personal lo detiene: "¡Llévatelo, llévatelo!"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, fue recibido en medio de bailes, abrazos y más en su llegada al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca (Puno). El mandatario fue invitado a bailar Morenada; sin embargo, personal del Estado se lo impidió.

Danzantes le dieron la bienvenida en aeropuerto

Durante la recibimiento de parte de autoridades locales y regionales de Puno, el mandatario se mostró totalmente sonriente desde que descendió a tierras puneñas. Ni el frío intenso evitó que Balcázar se anime a bailar junto a unos danzantes que fueron invitados para darle la bienvenida.

Según las imágenes emitidas por TV Perú, Balcázar llegó hasta el aeropuerto de Juliaca acompañado del premier Luis Arroyo y del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino; además de su personal se seguridad. Tras realizar el protocolo respectivo como el saludo a la Bandera de Guerra del Perú y el pase de revista a las tropas, bailarines con vestimentas de la danza Morenada lo sorprendieron demostrando su talento.

Balcázar soltó pequeños pasos de baile

Es así que, mientras se realizaba dicha presentación, a vista de todos los presentes, el presidente fue invitado a bailar por una joven danzante, quien lo agarró de la mano y llevó hasta el centro de la pista. En el pequeño trayecto, el mandatario daba pasos siguiendo el ritmo de la música.

Sin embargo, al observar ello, se escuchó a personal del Estado pedir, en reiteradas ocasiones, que no lo saquen a bailar, pero por la bulla, el presidente no oyó y soltó unos pequeños movimientos rítmicos, por lo que pidieron llevárselo del lugar.

"No me lo saquen a bailar, no lo saquen a bailar (...) ¡Ya llévatelo, llévatelo, llévatelo!", dijo uno de los trabajadores del Estado durante la actividad oficial llevada a cabo este sábado 28 de marzo.

Al ver que el presidente continuaba en medio del baile, el premier Arroyo se acercó a decirle algo en el oído y este dejó de bailar. Ante este escenario, la música se cortó y pidieron aplausos para dar por concluida la bienvenida. Rápidamente el presidente fue llamado para salir del dicho aeropuerto y así pueda continuar con su agenda de trabajo.

Por su parte, las autoridades regionales y locales se mostraron también sonrientes durante todo el recibimiento. Saludaron a Balcázar con apretones de mano y hasta fuertes abrazos; al concluir el pequeño baile del presidente, aplaudieron con entusiasmo.

De esta manera, el jefe de Estado, José María Balcázar, viene realizando una serie de actividades en Puno. Según precisó temprano, se brindarán anuncios "clave" para la región en el marco de las distintas problemáticas que afrontan.