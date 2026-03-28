Presidente Balcázar llegó a Puno: Autoridades regionales y locales lo recibieron en medio de abrazos

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, llegó hasta la región de Puno a bordo del avión presidencial y junto a su comitiva ministerial, quienes lo acompañarán a cumplir con una agenda de trabajo "de alto impacto". El mandatario fue recibido con honores por las autoridades regionales.

Comitiva de ministros lo acompañó

De acuerdo a las imágenes emitidas por un conocido medio de comunicación, el jefe de Estado llegó en horas de la mañana de este sábado 28 de marzo. Se encontraba acompañado de su premier Luis Arroyo y del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino; además de su personal de seguridad.

Al descender del avión presidencial, Balcázar fue recibido por personal del Ejército peruano, quienes lo invitaron a proceder con el saludo a la Bandera de Guerra del Perú y luego, a pasar revista a las tropas. Es así que, el presidente recibió el saludo de la 4° Brigada de Montaña y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cálido recibimiento de autoridades regionales y locales

Luego de ello, el jefe de Estado fue recibido por el gobernador de Puno, Richard Hancco, y demás autoridades locales que, lo esperaban en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca. Las diversas autoridades lo saludaron con un apretón de manos y hasta abrazos.

Cabe mencionar que, la Presidencia del Perú, a través de sus redes sociales, resaltó el regreso de autoridades del Ejecutivo a tierras puneñas: "Después de cuatro años", precisaron. Asimismo, indicaron que se ha iniciado la agenda de trabajo "estratégica" que prioriza las demandas de la población del sur del país.

"Tras años de espera, el diálogo directo y la articulación con las autoridades locales son la base para los anuncios de impacto que se vienen para la ciudad del altiplano", escribieron en su cuenta de 'X', antes Twitter.

¡Juliaca nos recibe con fuerza y esperanza! 🏔️ Después de cuatro años, la Presidencia de la República del Perú retorna a tierras puneñas para un reencuentro histórico con su población. El presidente José María Balcázar arribó a la región, donde fue recibido con los brazos... pic.twitter.com/BClCbj6s2j — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 28, 2026

Sobre modernización del aeropuerto

En otro momento, informaron que, como inicio de sus actividades en Puno, el mandatario supervisó el plan de modernización del aeropuerto de Juliaca impulsado por la Adenda N.º 5 que comprende la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje, calles de rodaje y un avanzado sistema de drenaje para garantizar la seguridad operacional.

Es así como, el presidente José María Balcázar viene realizando una serie de actividades en la región de Puno, con la finalidad de atender las problemáticas que aquejan a la población.