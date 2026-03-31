Presidente Balcázar pide a policías graduados de Chiclayo servir a la comunidad y "no dejarse tentar por la corrupción"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, brindó unas palabras hacia los egresados de la Escuela de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Chiclayo, quienes pasaron al servicio activo en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En su discurso, el mandatario les pidió servir a la ciudadanía.

Brinda palabras de aliento a policías

Durante la ceremonia por la graduación de 335 estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Chiclayo, promoción "Protección Ciudadana", el jefe de Estado hizo un llamado a dichos efectivos, solicitándoles que no se dejen "tentar" por la corrupción.

"En este marco de gallardía de jóvenes que se incorporan al servicio de la ciudadanía, del país, para que se enfrenten no solamente a la delincuencia, sino también para que ocupen puestos diferentes en la administración pública, pero siempre orientado a la ciudadanía, al conglomerado civil", dijo ante los medios de comunicación, el último lunes 30 de marzo.

Según precisó, la Policía Nacional del Perú, a diferencia de la Marina de Guerra, el Ejército peruano y la Aviación, es la institución que está vinculada directamente a la seguridad ciudadana, por lo que deben velar por ella y comprometerse a realizar un trabajo íntegro.

Es así que, será la propia ciudadanía quien "premie" la labor de cada efectivo policial; sin embargo, por otro lado, no deben preocuparse por los ascensos, debido a que estos llegarán en su momento adecuado. En esa línea, pidió no dejarse tentar por los permanentes "atractivos de corrupción" dentro de la institución.

Confía en que trabajarán para enfrentar inseguridad

Además, Balcázar reiteró su pedido de que mantengan una línea horizontal en donde se priorice el respeto por cada ciudadano y no se marque una distancia de superioridad. "No me cansaré de decirles", enfatizó. Asimismo, resaltó la necesidad de que se continúen capacitando, permanentemente, para afrontar las diversas problemáticas que se atraviesan en territorio peruano.

"Tengo esperanza que sabrán combatir la delincuencia, como en su momento lo hicieron tantos héroes policías que cayeron en la época del terrorismo, pero nunca se dejó la Policía Nacional, que supieron parar bien, y eso es lo que quiero varones, gallardos", declaró Balcázar.

Cabe mencionar que, el presidente estuvo acompañado de algunos ministros de Estado y otras autoridades policiales como el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Por su parte, el premier Luis Arroyo y el ministro del Interior, José Zapata, también estuvieron presentes en dicha ceremonia.

¡Formación y compromiso para fortalecer la seguridad del país! 💪

El presidente José María Balcázar participó en la ceremonia de graduación de 335 estudiantes de la promoción "Protección Ciudadana" de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP en Chiclayo, quienes... pic.twitter.com/MZIFrlQ5u3 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 30, 2026

De esta manera, el mandatario Balcázar brindó palabras de aliento a los efectivos policiales recién graduados de la Escuela de la PNP de Chiclayo. A ellos, les pidió realizar su trabajo correspondiente sin dejarse tentar por la corrupción.