Presidente José Jerí lideró Comité de Coordinación Operativa Unificada en marco del estado de emergencia

02/11/2025

En marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, el presidente de la República, José Jerí, lideró este domingo 2 de noviembre el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO). Junto a las principales autoridades involucradas, se monitoreó y analizaron los avances logrados en la lucha contra la criminalidad.

Ministros y alcaldes junto a presidente Jerí

La reunión fue documentada y compartida en las redes sociales de la Presidencia del Perú. Por el lado del Poder Ejecutivo participó el Interior, Vicente Tiburcio, el de Defensa, César Díaz Peche, el de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura y el de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Además, estuvieron presentes Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, Renzo Reggiardo, alcalde de Lima y Pedro Spadaro, alcalde del Callao. Junto a estos funcionarios intervinieron representantes del Ministerio Público, David Ojeda, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

El CCO se conformó el pasado 22 de octubre, cuando inició el estado de emergencia en la ciudad capital y el primer puerto del país. Está presidido por el Comandante General de la PNP. Lo secunda el teniente General FAP, Luis Tueros, Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las FF.AA.

También la integran el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, un representante de la Fiscalía de la Nación designado por la máxima autoridad, al igual que del Poder Judicial, el alcalde de la MML y el titular del Gore del Callao.

Crímenes siguen ocurriendo en estado de emergencia

A pesar de las restricciones de ciertos derechos y diversos operativos realizados por la PNP, los crímenes siguen costándole la vida a cientos de peruanos. Por tal motivo, un sector de transporte ha convocado a paro el martes 4 de noviembre, luego del asesinato de un conductor en la avenida chalaca de Néstor Gambetta.

El último sábado un bus de la Línea 52, conocida como la 'T', fue baleada cuando recorría el distrito limeño de Chorrillos. La unidad fue atacada por unos sujetos en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, siendo impactada al menos cinco veces por proyectiles.

