Fernando Rospigliosi tras reunión con premier Arroyo: "No hemos quedado que día se presentará el nuevo Gabinete"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego de haber mantenido una reunión con el nuevo premier Luis Arroyo, en el marco de la salida de Denisse Miralles. Al respecto, precisó que aún no se ha pactado una fecha exacta para que su Gabinete Ministerial se presente ante el Pleno.

Recientes cambios en la PCM

Mediante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde las instalaciones del Parlamento, Rospigliosi brindó breves detalles sobre lo que fue este encuentro en el que ambas autoridades habrían dialogado sobre temas de interés común.

En esa línea, informó que, por el momento, no se ha determinado una fecha exacta en la que Arroyo y su nuevo Gabinete Ministerial asistan ante el Pleno del Congreso para exponer sus planes de Gobierno, en el marco de las distintas problemáticas que aquejan a la ciudadanía día a día.

Esto se debe a lo prematura que ha sido su designación en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Las autoridades del Ejecutivo tienen que preparar sus lineamientos en cada cartera para solicitar el respectivo voto de confianza. Según indicó Rospigliosi, a penas se llegue a un acuerdo, se comunicará a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general.

"Vamos a determinar la presentación que tendrá que hacer el nuevo Gabinete que él (Luis Arroyo) preside para exponer ante el Pleno del Congreso su plan de trabajo y que se realice la votación respectiva, todavía no está determinada la fecha exacta, tenemos que coordinarla", dijo a la prensa, este miércoles 18 de marzo.

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Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso: Conversé con el jefe de Gabinete, Luis Arroyo. Todavía no está determinada la fecha exacta del pedido del voto de confianza



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Sobre crisis de inseguridad ciudadana

Durante la reunión, Rospigliosi y Arroyo habrían conversado sobre el principal problema del país, la inseguridad ciudadana, que viene perturbando la tranquilidad de la ciudadanía. Ante ello, el premier habría expresado su "especial interés" en combatir la criminalidad organizada y la delincuencia.

"Lo que él (Luis Arroyo) me ha manifestado a a emprender una serie de acciones y está coordinando con la Policía, con las Fuerzas Armadas, con el nuevo ministro del Interior y Defensa para emprender acciones en defensa de los ciudadanos y en contra de la criminalidad", detalló el parlamentario.

Sobre salida de Denisse Miralles

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre los motivos que llevaron a la salida de Denisse Miralles de la PCM, el presidente del Congreso indicó que estos deben ser aclarados solo por el jefe de Estado, José María Balcázar, por lo que no brindó más detalles sobre el tema.

De esta manera, Fernando Rospigliosi ha informado sobre la reunión que mantuvo en las instalaciones del Congreso, con el recién designado premier, Luis Arroyo. Se priorizaría la lucha contra la inseguridad.