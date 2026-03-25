Keiko Fujimori a Mesías Guevara tras acusaciones en el debate presidencial: "A usted le voy a hacer ghosting"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un momento que tenía toda el potencial de generar tensión y un contraataque entre candidatos, se convirtió en una intervención singular en pleno debate presidencial 2026, cuando Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, le aseguró a Mesías Guevara, del Partido Morado, que lo iba a 'ghostear' ante sus acusaciones.

Acusaciones de Guevara

Como parte de la segunda terna conformada por Jorge Nieto, del Buen Gobierno; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Mesías Guevara, del Partido Morado, en el tema de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, los candidatos tuvieron un minutos para presentarse y hablar un poco sobre su plan de gobierno. Este tiempo fue aprovechado por Guevara para cuestionar a Fujimori.

"El pacto mafioso que gobierna desde el Congreso, no viva de tu muerte, ni de tu miedo, ni dolor. Ellos, han dado leyes pro-crimen, ellos han corrompido a la policía, ellos han secuestrado el sistema de justicia, han asesinado a 50 hermanos del sur. 7 peruanos mueren cada día por el sicariato y hoy pretenden darnos lecciones de orden y de seguridad. (...) Urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca mas", dijo.

Tras su participación la moderadora procedió a hacer una pregunta directa a Keiko Fujimori sobre una modificación aprobada por insistencia a la ley de colaboración eficaz, el tiempo fue usado por la candidata para responder brevemente a Guevara.

"Ya que me están haciendo la pregunta a mi voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos, la verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo y como me dirían los jóvenes: A usted le voy a hacer ghosting", expresó para luego responder a la pregunta.

La frase causó gracia entre los candidatos presentes quienes no pudieron evitar sonreír por la palabra usada por los jóvenes, quienes usan lo dicho para explicar que alguien te ignore y desaparezca completamente.

Respuesta de Guevara

Pese a que no pudo esconder su gracia ante lo dicho por Keiko Fujimori, Guevara procedió a responderle en su siguiente intervención asegurando que si ella lo 'ghostea', él la va a 'papear', en referencia a que la va a humillar o le va a refutar.

El comentario generó otra sonrisa de parte de la candidata fujimorista y el candidato del Partido Morado continuó arremetiendo contra Nieto y Fujimori, asegurando que José Domingo Pérez les manda saludos.

El intercambio entre Guevara y Fujimori culminó cuando la lideresa de Fuerza Popular contaba con solo 30 segundos para participar y sugirió que le den el uso de la palabra al representante morado por tener más tiempo que los otros candidatos.

"No, creo que le toca al señor Mesías Guevara porque le queda un minuto y veinte, entiendo que lo nuestro es para rematar" — a lo que Guevara respondió riéndose— "No cumplió su palabra dijo que me iba a 'ghostear'. Ya ven, hasta en eso miente. La señora K, ya no es la señora K, es la señora de la mentira", dijo causando la risa de Fujimori.

Es así que Mesías Guevara y Keiko Fujimori tuvieron un intercambio de palabras causando gracias por usar términos que utilizan los jóvenes en las redes sociales como 'ghostear' y 'papear'.