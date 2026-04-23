Real Plaza demolerá local en Trujillo y anuncia construcción de nuevo centro comercial a un año de la tragedia

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 21 de febrero del 2025, una tragedia enlutó todo Trujillo y al Perú luego que el techo del patio de comidas del Real Plaza de aquella ciudad colapsara dejando seis muertos y casi un centenar de heridos. Con el pasar de las horas, las imágenes que llegaban a través de las redes sociales evidenciaban lo trágico del hecho que pudo evitarse, según expertos.

Real Plaza anuncia construcción de nuevo centro comercial

Y a más de un año de este lamentable suceso, la directiva de la empresa que integra el Grupo Intercorp acaba de anunciar la demolición de este local y la construcción de un nuevo centro comercial que contará con más de 83 mil metros cuadrados y que promete generar un impacto económico significativo en la capital de La Libertad.

A través de un comunicado, Real Plaza indicó que invertirán un total de 500 millones de soles, la cifra más alta destinada a un centro comercial en todo el país. Por ello, este nuevo establecimiento generará más de 10 mil puestos de trabajo los cuales beneficiarán directa e indirectamente a la ciudadanía trujillana.

"Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial en Trujillo, que marcará una nueva etapa para la ciudad, promoviendo la reactivación económica y el crecimiento de la región a largo plazo. Con una inversión de S/500 millones, considerada la mayor en un centro comercial en el país, su ejecución permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos", indicaron.

Colapso del patrio de comidas del Real Plaza Trujillo dejó 6 fallecidos.

Contará con un parque abierto y áreas de libre acceso

Este comunicado también señala que este renovado local estará diseñado para albergar seis tiendas por departamento de importante dimensión. Además, contará con la presencia de más de 115 marcas y para los usuarios habilitarán un total de 1,500 lugares de estacionamiento.

Pero entre los espacios que más destacan será el parque de libre acceso para toda la ciudadanía que contará con vegetación, zonas de mascota, área de esparcimiento y una fuente de agua como la principal atracción.

"Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país", añadieron.

Es importante precisar que el área del anterior patio de comidas no podrá ser demolido ni remodelado mientras continúa el proceso de investigación a raíz de la tragedia.

De esta manera, Real Plaza anunció que el anterior local en Trujillo será demolido y construirán un nuevo centro comercial a más de un año del siniestro que dejó a seis personas fallecidas y casi 100 heridas.