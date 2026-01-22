Nike retira a Sergio Peña de publicidad de camiseta de Alianza Lima tras grave denuncia

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la difusión de una grave denuncia por presunto abuso sexual que interpuso una joven argentina contra Sergio Peña, jugador de Alianza Lima, la marca deportiva Nike tomó una drástica decisión contra el futbolista, acusado junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Nike toma rápida decisión respecto a Sergio Peña

La mañana de este jueves, el escándalo explotó en el cuadro blanquiazul. Desde Argentina, el conductor del noticiero 'Otra Mañana' Antonio Laje reveló que una joven de 22 años asegura que el hecho habría ocurrido durante la pretemporada íntima en Uruguay en el hotel Hyatt.

Fue tan solo cuestión de minutos para que Nike Perú reaccionara ante el hecho, ya viralizado en redes sociales y en los medios. La reconocida firma resolvió retirar definitivamente a Peña de su web, donde aparecía luciendo la nueva camiseta alterna de Alianza Lima.

La presentación de la nueva indumentaria blanquiazul había sido lanzada en el portal oficial de Nike apenas horas antes de lo sucedido, y el jugador de 30 años había sido incluido en la fotografía promocional como uno de los principales rostros junto a dos modelos.

Sin embargo, usuarios y fanáticos del equipo victoriano se percataron de que la marca actuó rápidamente, cambiando la imagen por una de la misma sesión de fotos, donde solo aparecen ambos modelos. La decisión responde a la necesidad de marcar distancia mientras se resuelven las investigaciones.

Fotografía inicial de Nike incluía a Sergio Peña como uno de los principales rostros de la publicidad.

Hasta el momento, Nike no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia contra Peña, Zambrano y Trauco.

Alianza Lima separa indefinidamente a Peña, Zambrano y Trauco

El equipo íntimo ha tomado la radical decisión de separar indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras ser involucrados en esta denuncia por abuso sexual. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

Además, el entrenamiento, que estaba programado para llevarse a cabo esta mañana en el campo principal de Matute, se desarrolla normalmente, pero sin la presencia de los mencionados jugadores. Como se recuerda, este hecho se da a solo días de la esperada Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi.

En el pronunciamiento, Alianza Lima también indica que los futbolistas involucrados serán sometidos a un proceso disciplinario de acuerdo al reglamento interno del club. Seguidamente, los victorianos aseguraron que tendrán absoluta disposición con las autoridades para que se esclarezcan los hechos.

"Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", indicaron.

