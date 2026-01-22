RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Campaña gratuita

Reniec entregará DNI electrónico GRATUITO en enero y febrero: Conoce a los beneficiados

Reniec habilitó la entrega del DNI electrónico gratuito durante los meses de enero y febrero en 11 sedes en Lima y 22 a nivel nacional. Conoce dónde y quiénes son los beneficiados.

DNI electrónico gratis en enero y febrero
DNI electrónico gratis en enero y febrero (Altavoz)

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ha anunciado una nueva campaña gratuita para beneficiar a tres importantes grupos poblacionales. Bajo el lema de "Verano inclusivo", 11 sedes en la ciudad de Lima brindará esta facilidad durante el mes de enero y febrero. Conoce a los beneficiados y las sedes participantes en la siguiente nota.

DNIe gratuito en enero y febrero

El Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet oficial para las peruanas y peruanos es de vital importancia para ejercer la ciudadanía. Sin embargo, las brechas económicas y otras consideraciones perjudicando a aquellos ciudadanos en condiciones desfavorecidas.

Por ello, Reniec está impulsando una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico en el mes de enero y febrero del 2026. Este servicio también beneficiará a los ciudadanos por encontrarnos a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

Esta campaña está dirigida a menores de edad (0 a 17 años), adultos mayores y personas con discapacidad; abriendo una mayor capacidad de atención y brindando las facilidades a estos grupos etarios.

¿Cuáles son las sedes que participan?

Reniec ha puesto a disposición numerosas sedes a nivel nacional para extender el alcance de este beneficio para más peruanos y peruanas al emitir su nuevo documento. Es así que en los meses de enero y febrero, periodo en que estará vigente esta promoción, se han habilitado 33 sedes en el país.

Caso Nicolini: INPE informa sobre clasificación de Vilma Zeña Santamaría a penal tras ser capturada
Lee también

Caso Nicolini: INPE informa sobre clasificación de Vilma Zeña Santamaría a penal tras ser capturada

En el caso de Lima, se han dispuesto 11 sedes en Lima Metropolitana las cuales están distribuidas en los siguientes distritos: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador,Los Olivos, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Carabayllo, San Borja, Miraflores y Jesús María.

Además, se han habilitado 22 sedes a nivel nacional las cuales se pueden chequear a través del siguiente link en donde se pueden consultar los puntos de atención, las direcciones y los horarios de atención. Los departamentos que han sido incluidos son: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Reniec indicó que no es necesario que se lleve la fotografía impresa que es requerida al momento de iniciar el trámite aliviando así la carga económica a las familias al momento de emitir el DNIe.

Se registra incendio cerca al penal de Lurigancho y moviliza varias unidades de bomberos
Lee también

Se registra incendio cerca al penal de Lurigancho y moviliza varias unidades de bomberos

Menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad podrán acceder a esta campaña gratuita de DNI electrónico a nivel nacional que se está implementado en enero y febrero de este 2026.

Temas relacionados DNI DNI gratis DNIe Reniec

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA