Reniec entregará DNI electrónico GRATUITO en enero y febrero: Conoce a los beneficiados

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ha anunciado una nueva campaña gratuita para beneficiar a tres importantes grupos poblacionales. Bajo el lema de "Verano inclusivo", 11 sedes en la ciudad de Lima brindará esta facilidad durante el mes de enero y febrero. Conoce a los beneficiados y las sedes participantes en la siguiente nota.

DNIe gratuito en enero y febrero

El Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet oficial para las peruanas y peruanos es de vital importancia para ejercer la ciudadanía. Sin embargo, las brechas económicas y otras consideraciones perjudicando a aquellos ciudadanos en condiciones desfavorecidas.

Por ello, Reniec está impulsando una campaña gratuita para obtener el DNI electrónico en el mes de enero y febrero del 2026. Este servicio también beneficiará a los ciudadanos por encontrarnos a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

Esta campaña está dirigida a menores de edad (0 a 17 años), adultos mayores y personas con discapacidad; abriendo una mayor capacidad de atención y brindando las facilidades a estos grupos etarios.

¿Cuáles son las sedes que participan?

Reniec ha puesto a disposición numerosas sedes a nivel nacional para extender el alcance de este beneficio para más peruanos y peruanas al emitir su nuevo documento. Es así que en los meses de enero y febrero, periodo en que estará vigente esta promoción, se han habilitado 33 sedes en el país.

En el caso de Lima, se han dispuesto 11 sedes en Lima Metropolitana las cuales están distribuidas en los siguientes distritos: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador,Los Olivos, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Carabayllo, San Borja, Miraflores y Jesús María.

Además, se han habilitado 22 sedes a nivel nacional las cuales se pueden chequear a través del siguiente link en donde se pueden consultar los puntos de atención, las direcciones y los horarios de atención. Los departamentos que han sido incluidos son: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Reniec indicó que no es necesario que se lleve la fotografía impresa que es requerida al momento de iniciar el trámite aliviando así la carga económica a las familias al momento de emitir el DNIe.

Menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad podrán acceder a esta campaña gratuita de DNI electrónico a nivel nacional que se está implementado en enero y febrero de este 2026.