PNP desarticula banda 'Los Avezados del Cerro' en VES: Exigían más de 30 mil soles a sus víctimas

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional continúa dando duros golpes a las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a la ciudadanía, en ese sentido lograron capturar a dos presuntos miembros de la banda 'Los Avezados del Cerro', en un operativo en Villa El Salvador.

Banda dedicada a la extorsión

A través de un trabajo de inteligencia de agente de la Depincri con el uso de drones en las avenidas Velasco Astete y Micaela Bastidas, se logró la captura de dos presunto miembros de una organización que se dedicaba a extorsionar a comercios de la zona que amenazaban mediante videos exhibiendo armas de fuego.

Se trata de Steven Gaspar Casillas, de 31 años alias la 'Cucaracha', y Margarita Atoche Pérez, de 29 años alias 'La China'. El primero, según la PNP, venía amenazando a través de chats a sus víctimas, a quienes les exigía una suma de 30 mil soles a cambio de no atentar contra sus vidas.

Durante el registro personal, a 'Cucaracha' se le halló un revólver abastecido, mientras que la mujer portaba municiones y tenía en su poder paquetes de marihuana. Además, se les incautó seis teléfonos celulares que habrían sido usado para coordinar las actividades ilícitas.

Se hacían pasar por otra organización

Según información policial, los detenidos se hacían pasar por integrante de la organización criminal 'Los Gallegos' para generar mayor temor entre los comerciantes, mecánicos, bodegueros y empresarios, con el objetivo de asegurar que paguen las extorsiones.

En sus propios videos, los delincuentes exhibían armas de fuego y armamento de guerra para generar mayor temor entre sus víctimas, a quienes les indicaban que era una banda totalmente equipada.

Pese a los hallado durante la intervención, Casillas mostró su sorpresa y desconocimiento del porque del actuar policial asegurando que colaboraría con los efectivos. Según revelaron fuente policiales, contaría con antecedentes de tenencia ilegal de armas, posesión de drogas a lo que se suma la investigación por extorsión.

Ambos serán puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y dar con más responsables de atormentar a ciudadanos del distrito de Villa El Salvador.