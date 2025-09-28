Represión en el Centro de Lima: Inspectoría General de la PNP abre investigación por agresión a un adulto mayor

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras viralizarse la agresión de un efectivo policial a un adulto mayor en el Centro de Lima en medio de la jornada de protesta del sábado 27 de septiembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

A través de sus plataformas oficiales, la institución policial indicó que la Inspectoría General se encargará de realizar las respectivas investigaciones por el caso de "presunto uso arbitrario de la fuerza". Asimismo, señalan que lo recabado será puesto a disposición del Ministerio Público para que tome las acciones que estime pertinente, de acuerdo a sus facultades.

#PNPInforma 📢| Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar...

Hacen un llamado a que adultos mayores o menores no asistan a las marchas

Frente al caso difundido en redes sociales y ante el anuncio de una nueva jornada de protestas para la tarde de este domingo 28 de septiembre, desde la PNP exhortaron a la ciudadanía a que protejan a las personas vulnerables durante las movilizaciones en la capital. En ese sentido, piden que los adultos mayores o menores de edad no asistan a las marchas.

Asimismo, afirman "el respeto al derecho de la reunión pacifica y la libertad de expresión"; no obstante, sobre el caso en concreto, la persona de tercera edad violentada tan solo se encontraba caminando por delante del contingente policial en la Av. Abancay, sin ningún arma o causando destrozo alguno.

Pese a ello, el ciudadano de aproximadamente 65 años recibió por parte de un agente policial el impacto de una vara en su rostro, a la altura de la ceja, causándole un sangrado de manera instantánea. El lamentable hecho ocurrido a las 8:00 a. m. causó indignación en los demás manifestantes, quienes comenzaron a reclamar al efectivo por su agresión, según lo difundido en redes sociales.

Durante las protestas de los gremios de transportistas y la 'Generación Z', ciudadanos registraron cómo un efectivo de la Policía atacó directamente a un adulto mayor. El oficial golpeó el rostro del hombre de edad avanzada, provocándole sangrado.



📻 95.5... pic.twitter.com/znHBBDQ4GT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2025

Inmediatamente tras el brutal ataque, un equipo de brigadistas voluntarios atendieron al adulto mayor afectado, bridándole primeros auxilios para salvaguardar su integridad y estado de salud.

Enfrentamiento dejó 18 heridos

Las movilizaciones en diversos puntos de la capital dejó 18 ciudadanos heridos , de acuerdo con lo reportado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en sus plataformas oficiales, entre los que se incluye a una brigadista y al periodista Jorge Ballón, quien en la Av. Abancay recibió un empujón por parte de un agente policial, haciéndole caer al suelo en pleno trabajo periodístico.

En esa línea, hicieron un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos a que velen "por la integridad de la ciudadanía", exhortando a que "se adopten garantías para una protesta segura" de manera "urgente".

#ALERTA

Durante la jornada de protesta social del 27 de septiembre registramos 18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista.



✖️Condenamos la represión policial y exigimos el cese de las agresiones.



📢Hacemos un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos...

Del mismo modo, un agente un efectivo resultó con heridas de primer grado a consecuencia de un impacto de bomba molotov lanzada por uno de los manifestantes, también en la Av. Abancay. Desde la PNP indicaron que el agente ( todavía no identificado ) fue trasladado a un hospital cercano para que reciba atención inmediata.

Finalmente, es de conocimiento que las manifestaciones contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana continuarán desde las 4:00 p. m. de hoy domingo 28 de septiembre.