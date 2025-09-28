Marcha de transportistas y 'Generación Z': Protestas dejan al menos 18 heridos, según CNDDHH

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) indicó en su último reporte que al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas un periodista y una brigadista, durante el primer día de marcha de transportistas y 'Generación Z'.

Al menos 18 personas heridas

La última jornada de protestas de este sábado 27 de setiembre dejaron al menos a 18 personas heridas durante la marcha en contra de la extorsión sucedida en el Centro de Lima, según el último reporte de la CNDDHH.

El reporte del organismo indicó que la cifra solo abarca hasta las 23:00 horas del primer día de protestas, brindado hasta el momento una cifra aproximada de los heridos en la marcha.

Dentro de las 18 personas heridas, se registraron a un periodista y una brigadista. De conocer algún caso que requiera ayuda producto de las manifestaciones, la Coordinadora Nacional habilitó una línea de emergencia para el reporte del caso.

🔴#ALERTA

Durante la jornada de protesta social del 27 de septiembre registramos 18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista.



✖️Condenamos la represión policial y exigimos el cese de las agresiones.



📢Hacemos un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos... pic.twitter.com/1M9RWqZ2ds — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) September 28, 2025

Periodista denunció el ataque en redes sociales

A través de su cuenta de X, el periodista Jorge Ballón denunció el accionar por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a un video que registra el momento donde un efectivo policial empuja al periodista.

Según cuenta Ballón en sus redes, el periodista venía cubriendo las movilizaciones cuando un agente, que formaba parte del bloque policial, perpetuó una agresión en su contra.

" (...) pese a que señalé que era periodista. No quieren grabaciones de su actuar. Los periodistas estamos bajo ataque con el respaldo del régimen de coalición autoritaria", indicó.

Tras la agresión, el periodista portando su cámara en mano, se acercó hacia los efectivos para recriminar el hecho, sin embargo, fue despedido del lugar por otro efectivo policial.

Este video de @ElmerAyala_PE registra la agresión que esta noche sufrí por parte de un agente de la @PoliciaPeru, pese a que señalé que era periodista. No quieren grabaciones de su actuar.

Los periodistas estamos bajo ataque con el respaldo del régimen de coalición autoritaria. pic.twitter.com/KYA6Vl9QWc — Jorge Ballón Artaza 🇵🇸 (@Lechucero33) September 28, 2025

Movilizaciones continúan este domingo

Los transportistas y el colectivo de la 'Generación Z' continuarán este domingo 28 de setiembre con las protestas frente a diversas demandas ciudadanas como el acto a la extorsión, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y los congresistas de la República.

En diálogo con Exitosa, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA), Julio Campos, extendió el llamado a la protesta a otros sectores además del gremio de transportistas en lo que indicó es una marcha legítima por parte de la ciudadanía.

Según la convocatoria, la concentración iniciaría a las 16:00 horas en el Centro de Lima y tendría como punto de encuentro la Plaza San Martín.