Protestas en el Centro de Lima: Adulto mayor es víctima de represión policial en la Av. Abancay

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/09/2025
La nueva jornada de protesta contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana de este sábado 27 de septiembre dejó a un adulto mayor con importantes lesiones, a consecuencia de la represión policial en la Av. Abancay.
A través de las redes sociales se viralizó la agresión de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacia una persona de la tercera edad, quien se encontraba pacíficamente delante de los demás efectivos en el Centro de Lima.
Deplorable agresión a adulto mayor
Entre las personas heridas que dejó la manifestación convocada por la autodenominada 'Generación Z', transportistas y diversos colectivos sociales se encuentra un adulto mayor (todavía no identificado) de aproximadamente 65 años, puesto que, recibió el impacto de una vara en su rostro, a la altura de la ceja, por parte de un agente policial, causándole un sangrado de manera instantánea.
El lamentable hecho causó indignación en los demás manifestantes, quienes comenzaron a reclamar al efectivo por su agresión, debido a que la víctima se encontraba caminando por delante del contingente policial sin ningún arma o causando destrozo alguno.
Inmediatamente, un equipo de brigadistas voluntarios atendieron al ciudadano afectado, bridándole primeros auxilios para salvaguardar su integridad y estado de salud. El hecho ocurrió al promediar las 8:00 p. m. y hasta el cierre del presente informe ni la PNP ni el Ministerio del Interior han emitido un pronunciamiento alguno.
Enfrentamiento dejó 18 heridos
Las movilizaciones en diversos puntos de la capital dejó 18 ciudadanos heridos, de acuerdo con lo reportado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en sus plataformas oficiales, entre los que se incluye a una brigadista y al periodista Jorge Ballón, quien en la Av. Abancay recibió un empujón por parte de un agente policial, haciendo caer al suelo en pleno trabajo periodístico.
"Hacemos un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos a velar por la integridad de la ciudadanía que, con justo derecho, se manifiesta. Ante la movilización convocada para mañana, domingo 28 de septiembre, es urgente que se adopten garantías para una protesta segura", exclamó la entidad en su pronunciamiento del sábado 27 de septiembre.
Del mismo modo, un agente un efectivo policial resultó con heridas de primer grado a consecuencia de un impacto de bomba molotov lanzada por uno de los manifestantes, también en la Av. Abancay. Desde la PNP indicaron que el agente (todavía no identificado) fue trasladado a un hospital cercano para que reciba atención inmediata.
Las manifestaciones continuarán desde las 4:00 p. m. de este domingo 28 de septiembre en el Centro de Lima, según lo anunciado por diversos colectivos en las redes.