¡Atención! Lluvias de verano afectarán Lima y TODA la costa peruana los próximos días: ¿Serán intensas?

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En lo que resta del mes, nuevos episodio de lluvias de verano se registrarán en Lima y todas las regiones de la costa del Perú en los próximos días. Según anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones ocurrirán, principalmente, durante la madrugada, noche y atardecer.

Nuevas lluvias de veranos sorprenderán Lima hasta febrero

Según los especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, este fenómeno se dará debido al aumento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos, que favorecerán al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, asociado a las lluvias en esta zona.

Lejos de tratarse de eventos fluviales de regular magnitud, como las presentadas en la sierra en los últimos días, el Senamhi informó que las lluvias en la costa se presentarán de forma intermitente y dispersa. Subrayaron que es poco probable que se den durante la mañana.

Este fenómeno se presentará entre la madrugada del jueves 29 y el 30 de enero en la costa sur: Arequipa, Moquegua y Tacna. En la costa centro y norte, es decir, Áncach, Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, se registrarán lluvias a partir del viernes 30 de enero hasta el 1 de febrero.

Además, se espera que la ola de calor se regularice, pues se presentará un incremento de la nubosidad que contribuya a la normalización de las temperaturas máximas y mínimas. Sin embargo, el brillo solar se mantendrá de forma intermitente y persistirá la sensación de bochorno.

Alerta por huaico en Junín: Lluvias intensas bloquean carretera y dejan serios daños

Las temporada de lluvias comienza a dejar estragos en el país. Esta madrugada, las intensas precipitaciones provocaron la activación de quebradas en Junín, lo que generó un huaico de regular magnitud que bloqueó la carretera en Chanchamayo.

El fenómeno meteorológico ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en el sector Sangani, cerca de la ciudad de Pichanaqui. Un gran alud de agua, lodo, piedras y desmonte descendió desde la quebrada Shinbillo y alcanzó la vía principal de Satipo.

Todo ello causó la destrucción de la capa asfáltica de la vía, afectando veredas e incluso algunos tramos de la carretera marginal. Esto obligó a restringir el tránsito vehicular a horas de la madrugada.

A horas de la mañana, maquinaria pesada de la Municipalidad de Perené llegó al lugar para iniciar los trabajos de habilitación de la vía. Solo se permite el paso de vehículos de gran tonelaje, luego de que estos esfuerzos lograran rehabilitar parcialmente la vía.

La PNP informó a América Noticias que el paso entre La Merced y Pichanaqui está restringido y lento debido a la acumulación de logo y piedras.

