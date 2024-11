Rosa Bartra cuestiona ley del Congreso que reduce edad penal a 16 años: "No es una medida efectiva"

La excongresista Rosa Bartra, habló de la reciente norma del Congreso que reduce la edad penal de jóvenes adolescentes. La exlegisladora condenó la nueva ley que, en segunda votación, aprobó establecer la incorporación como sujetos imputables a las personas entre los 16 a 17 años, permitiendo que se les juzgue como adultos y cumplan condena en una cárcel.

La abogada resaltó que la edad en que se plantea bajar la imputabilidad no contempla una serie de contextos en los que el adolescente llega a delitos como el sicariato. Asimismo, detalló que muchas veces las organizaciones criminales instrumentalizan a los jóvenes por sus condiciones legales distintas.

"A los 16 años , un muchacho no ha alcanzado la madurez plena que lo haga completamente consciente y responsable , por lo tanto, de los crímenes que cometa. Además de eso, yo estoy de acuerdo que en determinados crímenes tiene que haber una regulación especial en nuestro país porque desgraciadamente a los chicos los instrumentalizan", puntualizó.

Por tales motivos, advirtió que los delincuentes van a encontrar la forma de conseguir a un verdugo, o un sicario, y que este pueda esquivar a la justicia. Por tanto, refirió que las organizaciones criminales buscarán a jóvenes, inclusive menores a los 16 años.

Finalmente, indicó que la medida es más bien una respuesta a la situación delincuencial, pero que no plantea soluciones reales, analíticas y en perspectiva de los escenarios del crimen, recalcando que esta nueva iniciativa no tendrá resultados realmente efectivos.

"No es una medida que vaya a realmente ser efectiva, ni siquiera en el corto plazo. Es una medida más bien reactiva, que no responde a un análisis de cómo son los escenarios del crimen, sino que además no se está preocupando porque en realidad el Estado es responsable de qué hacen nuestros chicos en su tiempo libre", puntualizó.