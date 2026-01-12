José Jerí: "Máximo este sábado 17 se reglamentará la ley que combate la extorsión y sicariato"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, anunció que, a más tardar el próximo sábado 17 de enero, se publicará el reglamento de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público.

Jerí promete rapidez y hace mea culpa

Tras los últimos casos de ataques extorsivos contra estos buses en Lima, el mandatario se reunió este lunes con representantes del Gremio de Transportistas para abordar el incremento de estas cifras y establecer una hoja de ruta.

En medio de aplausos, Jerí anunció que el próximo sábado ya estará publicada la reglamentación de la norma que establece acciones excepcionales contra este tipo de delitos, específicamente hacia las empresas de transporte público y de mercancías.

Además, reconoció que hubo errores y demoras por parte del Gobierno para atender esta emergencia, que se ha visto intensificada en los últimos días.

"Sí pues, esa ley ya debería estar reglamentada. Y es otro jalón de orejas que también lo he conversado con los competentes para ello. La norma ha sido publicada en noviembre. Estamos enero, y esto amerita acciones rápidas", admitió.

Jerí se reunió con gremios de transportistas este lunes 12 de enero.

El presidente interino agregó que esta problemática que azota al país amerita que se actúe de manera excepcional, "y la excepcionabilidad también se plasma por la rapidez de la respuesta".

Se sumará al paro de transportistas

Desde tempranas horas de este lunes, el jefe de Estado se dirigió hasta las instalaciones de la empresa de transporte Santa Catalina, con la consigna de desestimar la convocatoria al paro total anunciado en principio para el jueves 15 de enero.

"Nosotros tenemos la predisposición como siempre de escucharlos. Ellos (transportistas) tienen la autonomía de decidir, si ellos igual mantienen la idea del paro está bien porque yo me voy a sumar a ellos como una vez ya me invitó Martín Ojeda y todos los representantes", sostuvo a la prensa tras su salida de esta reunión.

Además, Jerí Oré sostuvo que "no es un tema contra autoridades o ante la autoridad", sino que es "un tema real" el cual tiene que ser combatido. Aseguró que están haciendo el mejor esfuerzo posible para poder remediar "lo que hemos heredado".

Durante su reunión con transportistas, el presidente José Jerí anunció que Ley 32490 contra extorsión se publicará esta semana como máximo, tras hacer un mea culpa.