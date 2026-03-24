Menores asaltan a taxista con arma de fuego tras hacerse pasar por pasajeros

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La inseguridad urbana volvió a quedar expuesta en un episodio que generó alarma en redes sociales. Dos menores de edad fueron captados por una cámara instalada dentro de un taxi mientras perpetraban un asalto a mano armada, haciéndose pasar por pasajeros. Las imágenes, difundidas el lunes, muestran la tensión vivida por el conductor y la violencia con la que actuaron los adolescentes.

El hecho ocurrió en el barrio Oswaldo Cruz, en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, alrededor de la 1:00 p.m. del domingo 22 de marzo. En el video se observa a los dos jóvenes sin camiseta, uno de ellos portando un arma de fuego. Tras un recorrido a lo que sería su destino, uno de ellos saca una pistola e intimida al taxista para obligarlo a entregar sus pertenencias.

Roban dinero y celular con cuenta bancaria

La grabación muestra cómo los menores roban dinero y el teléfono del conductor, además de exigirle la contraseña de Pix, el sistema de pago instantáneo del Banco Central de Brasil —similar a Yape en Perú—.

Este detalle agravó la situación, pues evidencia que los delincuentes buscaban no solo objetos materiales, sino también acceso directo a recursos financieros. La víctima, visiblemente nerviosa, intenta mantener la calma mientras es amenazada.

Policía dio con uno de los menores

El video fue entregado a las autoridades y la Policía Civil de Río de Janeiro inició las investigaciones. Medios locales reportaron que uno de los menores fue detenido al día siguiente.

Según imágenes difundidas, los agentes llegaron hasta su vivienda y lo hallaron oculto en un ático improvisado en el área de servicio de la casa. Durante el operativo, los policías le preguntaron directamente por el crimen en el taxi y por el paradero del otro involucrado, cuya captura aún está pendiente.

Policiais da @PCERJ foram até a casa de um dos menores que roubou o taxista ontem e já efetuaram a prisão pic.twitter.com/pSV6vE17WX — Informe RJO (@InformeRJO) March 24, 2026

El caso ha generado debate sobre el aumento de la participación de adolescentes en delitos violentos y la facilidad con la que acceden a armas de fuego, así como el pedido de modificar la edad de responsabilidad penal, siendo que en Brasil esta es a los 18 años. La difusión del video multiplicó la indignación ciudadana, con reclamos por mayor presencia policial.

El asalto registrado en Oswaldo Cruz refleja la vulnerabilidad de los conductores de taxi frente a la delincuencia y la creciente participación de menores en crímenes urbanos. La exigencia de la contraseña de Pix muestra un nivel de planificación que trasciende el robo común, apuntando a un patrón más sofisticado de extorsión digital.

Con uno de los adolescentes ya detenido y el otro aún prófugo, el caso se hace un símbolo de los desafíos que enfrenta Río de Janeiro en materia de seguridad y control de la criminalidad juvenil.