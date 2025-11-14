Explosión en almacén de fuegos artificiales causa incendio en Sao Paulo y deja una persona fallecida

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una fuerte explosión ocurrió al interior de un almacén de fuegos artificiales en el distrito de Tatuapé, al sudeste de la ciudad de Sao Paulo en Brasil. El gran estruendo detonó gran cantidad de pirotécnicos que destruyeron viviendas aledañas, vehículos y mobiliarios de la ciudad. Se reportó una persona fallecida tras el incidente.

Explosión en almacén de fuegos artificiales

Durante la noche del jueves 13 de noviembre, un fuerte estallido alborotó el barrio Tatuapé producto de la explosión de fuegos artificiales en la avenida Salim Farah Maluf. Estos se habrían encontrado depositados en una vivienda usada como almacén desde donde se originó el estruendo. La casa no contaba con permisos para brindar ese servicio, según informaron medios de Brasil.

Se trataría de un almacén de grandes proporciones que estuvo seguida por un incendio de mediana magnitud. Los fuegos artificiales se dispersaron hacia diversas zonas cercanas. Según los videos compartidos en redes sociales, se escucharon numerosas detonaciones producto de los fuegos artificiales.

💥 footage captures a massive explosion at a fireworks warehouse in São Paulo, Brazil, damaging several nearby homes. Injuries are unknown. pic.twitter.com/KiIqkEksqM — Breaking911 (@Breaking911) November 14, 2025

Ante ello, varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo llegaron hasta el siniestro para intentar controlar las llamas y reducir su expansión hacia otras zonas. Los vecinos que se encontraban cerca a la zona fueron sorprendidos ante el estruendo. Estos tuvieron que ponerse a buen recaudo para evitar ser afectados.

Debido a la inmensidad de las explosiones, viviendas aledañas, automóviles y otros implementos resultaron impactados. Por ello, decenas de familias resultaron perjudicadas ante el siniestro. Las autoridades locales se encuentran brindado el apoyo necesario ante la tragedia.

O cenário de destruição é o que chama atenção no entorno do número 79 da Rua Francisco Bueno, no Taubaté, zona Leste de São Paulo, onde foi registrada uma forte explosão em um depósito clandestino de fogos de artifício, por volta das 19h40 desta quinta-feira (13). pic.twitter.com/oZAFNCboAX — iG (@iG) November 14, 2025

Una persona fallecida y centenares de afectados

Las autoridades brasileñas confirmaron que una persona falleció en la zona del siniestro. De la misma forma, indicaron que al menos 10 personas resultaron heridas. Sin embargo el impacto fue mayor considerando las familias afectadas por la explosión.

Equipos de emergencias continúan operando en la zona para brindar rescate. Entre los heridos se encontraron personas con lesiones en extremidades, una mujer con traumatismo craneoencefálico, entre otros.

La zona fue completamente resguardada mientras se controlaba el siniestro. Durante la mañana siguiente, se logró ver el impacto de la explosión. Defensa Civil del país continúa en la zona junto a la Guardia Civil Metropolitana. La casa que se encontraba a espaldas del almacén fue una de las más afectadas.

