Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial deja al voto apelación de Adrián Villar por prisión preventiva

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso Lizeth Marzano vuelve al centro del debate judicial tras la reciente audiencia donde se evaluó la situación de Adrián Villar, investigado por atropellar a la deportista. El Poder Judicial dejó al voto la apelación contra la prisión preventiva, medida dictada semanas atrás.

Tres semanas después de la orden de nueve meses de prisión preventiva, el investigado reapareció ante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Durante la sesión, el acusado buscó mostrar disposición ante las autoridades mientras su defensa insistía en revertir la medida.

El proceso gira en torno al accidente ocurrido el 17 de febrero, cuando Villar atropelló a Marzano y se retiró del lugar. El caso incluye los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga.

En esta etapa, el juzgado evalúa si los argumentos de la defensa logran desvirtuar los riesgos señalados inicialmente. La decisión final será clave para determinar si el investigado continúa en prisión preventiva o afronta el proceso en libertad.

Defensa cuestiona riesgos procesales

Durante la audiencia, el abogado César Nakazaki sostuvo que no existe peligro de fuga ni de obstaculización. "¿Se escondió para ocultar testigos? ¿Se escondió para ocultar pruebas?", cuestionó, al rechazar la tesis planteada por el Ministerio Público.

Asimismo, afirmó que su defendido ha mostrado una conducta adecuada desde que decidió ponerse a disposición de la justicia. La defensa insiste en que el riesgo señalado es mediático y no procesal, por lo que solicitó declarar fundada la apelación presentada.

En esa misma línea, Adrián Villar expresó su postura ante el juzgado. "Estoy muy arrepentido por todo lo sucedido, y estoy para ponerme a disposición de las autoridades", declaró durante su intervención en la audiencia.

Fiscalía insiste en mantener prisión

Por su parte, el Ministerio Público recordó episodios en los que, según indicó, la conducta del investigado no contribuyó al avance de la investigación. El fiscal sostuvo que existen antecedentes que refuerzan el peligro de fuga y justifican la medida actual.

Además, se remarcó que la gravedad de los hechos y las circunstancias posteriores al accidente son elementos clave. Según el Poder Judicial, estos factores fueron determinantes para dictar inicialmente la prisión preventiva contra el investigado.

El juzgado analizará los argumentos presentados por ambas partes antes de emitir su resolución. La decisión será notificada en los próximos días, marcando un nuevo paso en el desarrollo del caso Lizeth Marzano.

El resultado de esta apelación en el Poder Judicial definirá la situación de Adrián Villar en el caso Lizeth Marzano, donde se evalúa la prisión preventiva, el peligro de fuga y la continuidad del proceso judicial.