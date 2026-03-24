Chiclayo: Adulto mayor falleció tras ser atropellado y abandonado por conductor sin SOAT que huyó

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un adulto mayor perdió la vida tras ser víctima de un atropello seguido de abandono en la ciudad de Chiclayo. El hecho ocurrió el pasado 2 de marzo, cuando la víctima regresaba a su vivienda luego de realizar compras y fue embestida por un vehículo en plena vía pública.

Wilson Antonio Coronel Guevara, de 83 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Las Mercedes, donde permaneció internado en la unidad de cuidados intensivos durante casi dos semanas. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció tras 12 días de lucha médica.

Según reportes difundidos por medios locales, el accidente ocurrió en la intersección de la avenida Elvira García y García, a la altura del óvalo Santa Elena. El impacto fue de tal magnitud que dejó al adulto mayor gravemente herido en la vía, siendo auxiliado posteriormente por personal de serenazgo.

Conductor huyó tras ver a la víctima

Uno de los aspectos más graves del caso fue la actitud del conductor. De acuerdo con la información disponible, el presunto responsable, identificado como Michelangelo Arbulu Peralta, descendió de su vehículo tras el atropello, observó el estado crítico de la víctima y decidió retirarse del lugar sin brindarle ayuda.

El vehículo involucrado, de placa AHC-538, no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que constituye una infracción adicional. La fuga tras verificar la gravedad del herido agrava la situación legal del conductor, al tratarse de un posible abandono de persona en peligro.

Este tipo de conducta está contemplada en la legislación peruana como un agravante en delitos de tránsito, especialmente cuando hay consecuencias fatales.

Investigación fiscal en curso

El caso se encuentra actualmente en manos de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que ya inició las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Según la información difundida, los familiares de la víctima exigen justicia y sanción ejemplar, señalando que el caso no debe quedar impune. Además, han pedido celeridad en las investigaciones para ubicar y procesar al responsable.

Fuentes institucionales señalan que este tipo de casos puede ser tipificado como homicidio culposo agravado, debido a la fuga y la omisión de auxilio. Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas, incluyendo testimonios y registros vehiculares.

El fallecimiento de Wilson Coronel en Chiclayo tras un atropello y abandono, sumado a la falta de SOAT y la fuga del conductor, mantiene el caso en investigación fiscal y refuerza el pedido de justicia por parte de la familia.