Santa Rosa de Lima: ¿por qué los fieles dejan cartas en un pozo cada 30 de agosto?

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 30 de agosto, cientos de personas llegan hasta el Centro Histórico de Lima para visitar uno de los lugares más tradicionales vinculados con Santa Rosa de Lima. Se trata del conocido Pozo de los Deseos, donde los devotos depositan cartas con peticiones, agradecimientos y deseos, como parte de una costumbre que se ha mantenido a través de los años.

¿Cuál es el origen de la tradición de dejar cartas en un pozo?

La tradición cada 30 de agosto ha convertido el Centro de Lima en uno de los principales puntos de peregrinación durante la festividad de Santa Rosa de Lima. Los visitantes no solo acuden para conocer el lugar donde vivió la santa limeña, sino también para dejar por escrito aquello que esperan conseguir o agradecer, confiando en su intercesión.

El nombre de nacimiento de Santa Rosa de Lima fue Isabel Flores de Oliva. Asimismo, ella vivió buena parte de su vida religiosa en el espacio que actualmente conserva su santuario. El lugar incluye la casa, el jardín y la ermita donde la santa realizaba sus momentos de oración y penitencia.

Pozo de los deseos donde fieles dejan sus cartas

De acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Pozo de los Deseos es uno de los principales espacios del santuario y está relacionado con una antigua tradición sobre la vida de Santa Rosa.

Según la historia más difundida, la santa utilizaba una cadena o cadenilla como parte de sus prácticas de penitencia. Esta tenía un candado cuya llave, de acuerdo con la tradición, terminó en el fondo del pozo.

Fieles dejan sus cartas a Santa Rosa de Lima

Otra versión señala que Santa Rosa habría arrojado la llave como símbolo de su entrega y penitencia. Con el paso del tiempo, el lugar adquirió un significado especial para sus devotos y se convirtió en un punto de oración y peregrinación.

Un aspecto que suele generar confusión es la costumbre actual de lanzar o depositar cartas en el pozo. Santa Rosa de Lima no arrojaba cartas allí para pedir deseos. Esta práctica surgió posteriormente como una expresión de la devoción popular hacia la santa y de la confianza de los fieles en su intercesión.

Así, cada 30 de agosto, el Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima vuelve a convertirse en escenario de una de las tradiciones religiosas más conocidas de la capital, donde miles de devotos dejan sus cartas a la patrona de los policías.