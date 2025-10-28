Sector de transportistas evalúa realizar nuevo paro: "Tendremos una reunión de emergencia"

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao y a la serie de medidas instauradas por el gobierno de José Jerí, un nuevo conductor de transporte público perdió la vida a mano de presuntos sicarios en la avenida Néstor Gambetta.

La víctima fue identificada como José Johnny Eskeche Ningles de 47 años, quien fuera atacado por dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal cuando se encontraba laborando en su unidad perteneciente a la la empresa Liventur.

Transportistas evalúan realizar nuevo paro

Pese a que fue trasladado rápidamente la Hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos no pudieron hacer nada y solo certificaron su deceso. Como respuesta a esta muerte, decenas de trabajadores del sector transporte público en el Callao bloquearon la avenida Néstor Gambetta a modo de protesta contra esta nueva muerte en las pistas.

En medio de este hecho, Exitosa conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, para conocer su postura ante este reciente hecho de sangre. El dirigente, además de estar profundamente indignado, aseguró que en los próximos días se reunirá de emergencia con los otros líderes del sector para evaluar la realización de un nuevo paro.

Luego de este encuentro, se conocerá al detalle la fecha para esta nueva movilización. Además, criticó duramente la efectividad del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo ya que sus compañeros gremiales siguen perdiendo la vida a pesar de esta declaratoria.

"Se está convocando a una primera reunión de las diferentes organizaciones sociales por lo que debemos tener reunión de emergencia en esta semana y según eso vamos a tomar las medidas del caso ya que la Asociación pretende realizar un paro nacional con mayor contundencia porque no vamos a permitir que sigan muriendo más compañeros", inició.

Arremete contra Martín Ojeda

En otro momento de la charla, Palomino apuntó sus críticas contra Martín Ojeda quien representa a otro sector de transportistas y que ha sostenido reuniones con el gobierno de José Jerí, asegurando que solo vela por los intereses de algunas empresas y que le importaría poco la muerte de los conductores informales.

"No es posible que seamos considerados como cualquier basura y nos maten. Tenemos que respetar la vida de todos por igual, el hecho de que no maten a conductores de las empresa grandes, no quiere decir que recién ahí vamos a hacer un paro ¿Entonces que pasa con los choferes que están muriendo ahora? Están con otros intereses", añadió.

De esta manera, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, aseguró que se evalúa la realización de un nuevo paro tras la muerte de un chofer en el Callao en pleno estado de emergencia.