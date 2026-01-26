Comas: Delincuentes asesinan a balazos a mototaxista de 16 años en la segunda zona de Collique

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese al estado de emergencia que rige desde hace varios meses, las muertes se siguen dando en la capital. Esta vez, un mototaxista de solo 16 años fue asesinado a balazos en la segunda zona de Collique a mano de dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal.

Los hechos ocurrieron sobre la noche de este último domingo 25 de enero en las inmediaciones del mercado El Inti. Ahí, el menor de edad venía realizando un servicio cuando de pronto fueron interceptados por dos sujetos quienes iban de una moto lineal.

Los sujetos llegaron por la avenida Andrés Avelino Cáceres y, sin reparo algo, le aplicaron al menos 7 disparos, contra este joven de 16 años. Lamentablemente, uno de los proyectiles impactó en su cabeza dejando casi sin vida.

A pesar de sus heridas, testigos y vecinos intentaron auxiliar al menor de edad trasladándolo al Hospital Sergio Bernales. Lamentablemente, el personal de salud no pudo hacer nada y solo decretó su fallecimiento en el lugar.

Peritos de criminalista del Ministerio Público acudieron a la escena para cercar la misma e iniciar con las diligencias de rigor. A su vez, efectivos de la Policía Nacional del Perú indicaron que la primera hipótesis que manejan sobre este homicidio estaría relacionado al pago de cupos y extorsión la cual impera en todo Comas.

Impera la delincuencia

Exitosa pudo conversar con algunos vecinos de la segunda zona de Collique para corroborar la poca presencia policial y constatar que la delincuencia impera en ese punto exacto de Comas desde hace varios meses debido a la presencia de un mercado.

"En este lugar dejan todos los puestos, roban, asaltan, el otro día mataron a otra persona, es un lugar lleno de fumones. No es la primera vez, con esto van dos muertos porque el otro sucedió como a la 1 de la mañana", indicó una ciudadana.

Es importante precisar que, en el lugar se pudo ubicar diferentes cámaras de seguridad de negocios los cuales podrían ser claves para dar con la identidad de los responsables y con la investigación que ya está a cargo de los agentes del orden.

En resumen, un mototaxista de solo 16 años fue asesinado a balazos en la segunda zona de Collique en Comas. De acuerdo a testigos, el menor de edad fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto lineal recibiendo más de 7 disparos en plena Vía Pública.