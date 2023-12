"Seguimos en busca de justicia, herida sigue abierta": A 22 años del incendio en Mesa Redonda que dejó más de 500 muertos

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero de los familiares de fallecidos en el incendio en Mesa Redonda, Rubén Pajua, se pronunció a poco de cumplirse 22 años de la tragedia en la zona del Centro Histórico de Lima que dejó más de 500 muertos y aseguró que siguen buscando justicia por esta "herida abierta".

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el representante de los deudos lamentó que desde dicho siniestro, no ha habido acciones concretas por parte de ningún Gobierno. Ello pese a la gran cantidad de víctimas que se registró, donde hasta 138 menores perdieron a sus padres.

"Al cumplirse 22 años del incendio en Mesa Redonda el 29 de diciembre, venimos buscando justicia. La herida sigue abierta. Perdimos a nuestros seres queridos. Perdí a mi esposa. Fallecieron más de 500 personas. Quedaron huérfanos 138 niños. 253 quemados y 63 NNs, que hasta ahora no se sabe quiénes son", declaró en nuestro medio.

Dina Boluarte no responde

En esa misma línea, el vocero de los familiares de fallecidos en el incendio en Mesa Redonda informó que están en la búsqueda de una audiencia que les permita hallar justicia por la tragedia del 29 de diciembre de 2001.

No obstante, no han podido conseguirla pese a haberle enviado los oficios correspondientes a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola, quienes no habrían respondido a sus solicitudes hasta la fecha.

"Hemos pedido a la presidenta Dina Boluarte varios oficios, le hemos mandado al presidente de la PCM para que nos den una audiencia. No nos responden", reveló.

Sin sentenciados

Del mismo modo, el abogado de los familiares de las víctimas del incendio en Mesa Redonda, Felix Horna, recuerda que tras más de 20 años, no se ha habido sentenciados por esta tragedia.

Según indicó, sí se habrían determinado las responsabilidades del caso, pero estas habrían sido "limpiadas".

"Sí hay irresponsables. El abogado de aquel entonces dijo que había responsables y que el primero era el Ministerio del Interior, la Municipalidad de Lima y el señor Ricardo Wong. Sí hay responsables, pero los limpiaron. No hay sentenciados. Nadie", aseguró.

De esta manera, el vocero de los familiares de fallecidos en incendio en Mesa Redonda, Rubén Pajua, aseguró que seguirán luchando por justicia a poco de cumplirse 22 años de la tragedia en la zona del Centro Histórico luego de que no haya habido sentenciados por este siniestro y el Ejecutivo no atienda sus pedidos.