Semana Santa 2026: mira cuánto te deberán pagar si trabajas el 2 y 3 de abril

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la Semana Santa, miles de trabajadores en Perú se preguntan cuánto deben recibir si laboran los días jueves 2 y viernes 3 de abril. Ambos días son considerados feriados nacionales obligatorios, por lo que aplican reglas especiales.

En ese contexto, la legislación peruana establece que estos días son de descanso remunerado. Esto significa que, si el trabajador no labora, igual recibe su salario completo, sin ningún tipo de descuento en su remuneración mensual habitual.

Sin embargo, cuando el trabajador sí presta servicios durante estas fechas, la ley contempla pagos adicionales. El monto dependerá de si el empleador otorga o no un descanso compensatorio en otra fecha cercana.

Este tema cobra relevancia porque muchas empresas continúan operando durante feriados. Por ello, es clave que los trabajadores conozcan sus derechos y verifiquen si reciben el pago correcto conforme a lo que establece la normativa vigente.

Los trabajadores pueden recibir hasta una remuneración triple si no se les otorga el descanso correspondiente.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas en feriados?

Según el diario El Peruano, si un trabajador labora durante un feriado como los de Semana Santa y no recibe descanso compensatorio, le corresponde una triple remuneración por cada día trabajado.

Esto incluye tres conceptos: el pago habitual por el feriado, el pago por el trabajo realizado y una sobretasa adicional del 100%. En términos simples, se paga tres veces el valor de un día de trabajo.

Por ejemplo, si una persona gana S/ 50 diarios, deberá recibir S/ 150 por un solo día trabajado en feriado. Si labora ambos días, el monto total asciende a S/ 300, siempre que no haya descanso sustitutorio.

¿Qué pasa si hay descanso compensatorio?

En caso el empleador otorgue un día de descanso en reemplazo del feriado trabajado, el trabajador no recibe el pago triple. En ese escenario, solo percibe su remuneración habitual, ya que el descanso compensa el esfuerzo realizado.

La norma también precisa que, si el empleador no cumple con pagar lo correspondiente, incurre en una infracción laboral. Esto puede derivar en sanciones económicas tras una fiscalización por parte de las autoridades competentes.

De esta manera, es fundamental que los trabajadores revisen sus boletas de pago y confirmen que se respete lo establecido. El pago en feriados de Semana Santa es un derecho reconocido en Perú y debe cumplirse sin excepciones.

El respeto al pago triple en feriados como el 2 y 3 de abril durante la Semana Santa en Perú garantiza condiciones justas para los trabajadores, especialmente cuando se trata de feriados nacionales y remuneración laboral.