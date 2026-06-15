Senamhi ALERTO incremento de TEMPERATURA en la costa y sierra: Radiación UV alcanzaría niveles peligrosos desde este 16 de junio

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un comunicado, el Senamhi alertó el incremento de temperaturas en diversas zonas del territorio nacional en las que la presencia de la radiación UV se manifestará con fuerza. Un motivo para que los ciudadanos tomen sus precauciones para evitar riesgos en la piel desde este 16 de junio.

Aviso Meteorológico alertó el aumento de temperaturas en el Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el aviso de nivel de peligro naranja, advirtiendo un incremento fuerte de la temperatura diurna en diversas zonas de la costa y la sierra del país entre el 16 y el 18 de junio de 2026.

En dicha comunicación, la entidad también advirtió sobre el posible aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), un hecho que que podría representar riesgos para la salud de la población.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 16 al 18 de junio, se espera el incremento de temperatura en la #Costa y #Sierra.



✅ Se podría registrar un aumento en los niveles de radiación ultravioleta.



📱https://t.co/ydr1qjtWAF pic.twitter.com/JGieSo6Gto — Senamhi (@Senamhiperu) June 15, 2026

De acuerdo con el Senmahi, el evento climático comenzará a las 00:00 horas del martes 16 de junio y se extenderá hasta las 23:59 horas del jueves 18 de junio. Es decir, durará en promedio 3 días en total. Por este motivo, es de suma importancia que los ciudadanos tomen precaución al momento de exponerse al aire libre.

¿Que regiones estarán bajo alerta?

El Senamhi señaló que este fenómeno afectará principalmente a departamentos de la costa y parte de la sierra, donde se esperan condiciones atmosféricas favorables para el incremento de las temperaturas durante el día. Además, se prevé una mayor sensación de calor y una intensificación de la radiación solar en las zonas expuestas. Entre las regiones que podrían verse afectadas se encuentran

Áncash Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Moquegua Pasco Piura Tumbes

Para los días 17 y 18 de junio, la alerta se mantendrá principalmente en varios departamentos de la franja costera, incluyendo

Lima Callao Ica Arequipa La Libertad Lambayeque Piura Tumbes

El aviso meteorológico ha sido clasificado con nivel naranja, categoría que indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos fuertes. En ese sentido, el Senamhi, afirma que este nivel implica que la población debe mantenerse informada sobre la evolución de la radiación y tomar precauciones.

Finalmente, con aviso del Senamhi y la presencia de este aumento en la temperatura y la radiación UV, se recomienda a la población el uso de bloqueador solar para evitar daños a la piel que tengan repercusión con el tiempo desde este 16 de junio hasta el jueves 18.