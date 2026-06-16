Fiscalía acusa y solicita ocho años de prisión contra general PNP Víctor Zanabria por heridos en protestas del 2022

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La situación legal para el general PNP Víctor Zanabria se complicó en las últimas horas luego que el Ministerio Público lo acusara y solicitara una pena privativa de libertad de ocho años por ser presuntamente responsable de dos heridos durante las protestas ocurridas en diciembre del 2022 en Lima.

Fiscalía solicita ocho años de cárcel contra Víctor Zanabria

En el comunicado publicado en las redes sociales de la entidad, se indicó que el pedido fue hecho por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos la cual tiene a cargo esta investigación.

Según señalaron, el general PNP Víctor Zanabria es acusado por el delito de lesiones graves y lesiones leves en perjuicio de los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi, respectivamente. Ambos agraviados recibieron el impacto de una bomba lacrimógena en su cuerpo mientras participaban de las protestas sociales tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la toma de mando de Dina Boluarte.

"Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) acusa y solicita ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria, por el delito de lesiones graves en perjuicio de Renato Murillo; y lesiones leves en agravio de Benedicto Huaccachi. Ambos resultaron heridos tras recibir el impacto de bombas lacrimógenas en el cuerpo durante las protestas sociales del 12 de diciembre de 2022, en Lima", indicaron.

Fiscalía exige ocho años de prisión para general Víctor Zanabria.

Poder Judicial ya revisa el caso

La Fiscalía también aclara que el pedido de ocho años de prisión alcanza al coronel PNP Frank Chang y otros cinco policías. Al igual que Zanabria, estos efectivos son acusados de los delitos de lesiones graves y leves. A su vez, la entidad aclaró que el caso ya se encuentra siendo revisada por el Poder Judicial a espera de una pronta respuesta.

"La pena de ocho años de cárcel también se requirió para el coronel PNP Frank Chang. Otros cinco policías también están acusados por los mismos hechos. El caso se encuentra actualmente en revisión por el Poder Judicial", añadieron.

Es importante precisar que este no es el único pedido de cárcel que afronta el general de la Policía Nacional del Perú. En octubre del 2025, el Ministerio Público pidió 35 años de prisión tras ser acusado como responsable de la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilcae, primer fallecido durante las manifestaciones de inicios del 2023.

De esta manera, la Fiscalía acusó y pidió ocho años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria por los delitos de lesiones graves y leves a dos ciudadanos durante las protestas del 2022.