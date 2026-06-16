Capturan a sentenciado por terrorismo por integrar banda que asaltaba a repartidores

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención de Jaime Arribasplata Sandoval, conocido bajo el alias de "Ñato", señalado como el cabecilla de la banda delictiva "Los Bakanos del Sur", dedicada principalmente al robo a mano armada contra repartidores de productos en la capital.

Este operativo, ejecutado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIRINCI) y la unidad del Escuadrón Verde, permitió interceptar al sospechoso cuando intentaba evadir la justicia. La captura es resultado de un paciente trabajo de inteligencia operativa en la zona.

Un prontuario criminal de larga data

Según reporte de Latina Noticias, este sujeto acumula múltiples sentencias previas. Su historial incluye una condena por terrorismo agravado en 1999, una reclusión por robo agravado durante el año 2002 y otra intervención policial por tráfico ilegal de armas en el año 2010.

El seguimiento del caso reveló que, tras cumplir sus sentencias, el sujeto continuaba operando al margen de la ley. Su modus operandi consistía en seguir de cerca a sus víctimas para luego concretar asaltos rápidos, despojándolos del dinero de ventas y celulares.

Este comportamiento criminal no se detuvo a pesar de los años previos de reclusión, lo que motivó a la PNP a intensificar sus labores de rastreo constante. Las autoridades confirmaron que el sujeto mantenía una estructura organizada para estas operaciones delictivas.

Evidencias tras la intervención policial

Durante la revisión del vehículo utilizado en sus actividades ilícitas, los efectivos del orden hallaron una pistola abastecida con municiones, además de 99 envoltorios de pasta básica de cocaína. Estos elementos fueron incautados y presentados como prueba fundamental ante la fiscalía correspondiente.

El material hallado en su teléfono celular, incluyendo conversaciones sobre tráfico de armas y adulteración de placas vehiculares, confirma la gravedad de los ilícitos cometidos. Estas evidencias fueron procesadas bajo los protocolos legales para garantizar la vinculación directa del detenido con diversos hechos criminales.

Las fuerzas del orden realizaron el seguimiento minucioso de cada movimiento del cabecilla, logrando identificar su ruta de escape tras el robo ocurrido el 22 de mayo. Esta coordinación permitió asegurar que el presunto delincuente fuera puesto bajo custodia policial.

La reciente caída del cabecilla y su banda "Los Bakanos del Sur" representan un gran avance significativo contra el robo a mano armada contra repartidores. La PNP mantiene el despliegue operativo para desarticular organizaciones criminales que generan inseguridad en las calles.