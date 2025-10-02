Venezuela detecta aviones militares cerca de sus costas y denuncia "acoso militar" de Estados Unidos

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detectó la presencia de aviones de guerra provenientes de Estados Unidos, cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe. Al respecto, catalogó el hecho como un "acoso militar" por parte del país norteamericano.

Venezuela denuncia acoso militar de EE.UU.

Este jueves 2 de octubre, desde la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda y en compañía del comandante del Comando Estratégico Operacional de la FANB , general en jefe Domingo Hernández, el funcionario Padrino López informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene un despliegue permanente en todo el territorio nacional, en cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Durante su ponencia, el titular de la cartera de Defensa alertó a los sectores imperialistas sobre los riesgos de lo que denominó "errores de cálculo" en el contexto actual de multipolaridad, en el que recordó los casos de Vietnam y la imposición del "gobierno interino" en Venezuela.

Además, Vladimir López aprovechó en dar a conocer que se detectaron cinco aviones de combate cerca de las costas de su país, lo cual calificó como una amenaza por parte de EE.UU.

"Son aviones de combate imperialistas que se han atrevido a acercarse a las costas venezolana", manifestó el alto mando castrense desde una basea aérea en declaraciones transmitidas por la televisión estatal venezolana.

Asimismo, el ministro acotó que una aerolínea fue la que brindó información a una torre de control sobre estas aeronaves. "La presencia de estos aviones volando cerca de nuestro mar Caribe es una vulgaridad, una provocación, una amenaza a la seguridad de la nación", señaló.

Flota de buques desplegada por Estados Unidos

Vale indicar que, Estados Unidos mantiene desplegada una flota de buques de guerra cerca de los costas venezolanas en el mar Caribe como su objetivo en la lucha contra el narcotráfico. De igual manera, ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de formar parte del Cartel de los Soles.

En tal sentido, el Gobierno norteamericano asegura que ha atacdo a cuatro embarcaciones que, según afirma, trasladaban droga desde Venezuela hacía territorio estadounidense. El ataque más sobresaliente se dio el pasado 2 de septiembre cuando tropas de EE.UU. hundieron una lancha vinculada con el grupo venezolano Tren de Aragua, en aquella operación perdieron la vida 11 presuntos narcotraficantes.

En síntesis, este jueves 2 de septiembre, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció la presencia de aviones militares estaounidenses cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe.