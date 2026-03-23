Rafael López Aliaga evita responder sobre promesa de cerrar "Las Malvinas"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través del debate presidencial, uno de los momentos más comentados fue protagonizado por Rafael López Aliaga, quien evitó responder una pregunta directa sobre su promesa incumplida de cerrar la galería comercial Las Malvinas, conocida por la venta de celulares robados. La interrogante fue planteada como parte de la dinámica organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, generando sorpresa entre los asistentes y la audiencia.

La periodista Claudia Chiroque cuestionó al candidato sobre los resultados de su gestión como alcalde de Lima, recordándole que no concretó el cierre de este foco de comercio ilegal. Ante ello, López Aliaga respondió: "Mire, prefiero no usar mis treinta segundos todavía", evitando pronunciarse sobre el tema.

La moderadora insistió en conocer qué acciones tomaría frente a este problema, pero el candidato repitió su postura: "Prefiero no usar mis treinta segundos", manteniendo silencio frente a una de las preguntas más técnicas de la noche. Este hecho fue percibido como uno de los momentos de mayor tensión del debate.

Promesa de cierre de Las Malvinas

Durante su gestión municipal, López Aliaga planteó públicamente el cierre de Las Malvinas como parte de su estrategia para combatir la delincuencia y el comercio ilegal en la capital. Este espacio ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un punto crítico para la reventa de equipos robados.

Sin embargo, la medida no se concretó durante su administración, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad de sus propuestas en materia de seguridad. Según el Jurado Nacional de Elecciones, el debate incluyó preguntas orientadas a evaluar la coherencia entre promesas y resultados, especialmente en temas sensibles como la lucha contra el crimen.

Los emprendedores agradecen a la gestión municipal



Los comerciantes de Las Malvinas reconocieron el trabajo por la reactivación económica, la seguridad ciudadana y el impulso al comercio formal.



🔗 https://t.co/LccreXY3h1 pic.twitter.com/cNUJxgm85f — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 9, 2025

Reacciones y relevancia del tema

La falta de respuesta del candidato no pasó desapercibida. El silencio frente a una problemática concreta como la inseguridad y el comercio ilegal generó críticas y dudas sobre sus propuestas actuales, en un contexto donde la ciudadanía exige soluciones claras.

El caso de Las Malvinas se mantiene como un símbolo de los desafíos en la gestión del orden público en Lima. La expectativa en este tipo de espacios es que los candidatos expliquen sus acciones pasadas y detallen planes futuros.

Según el JNE, este tipo de debates busca ofrecer información clave para el electorado, permitiendo contrastar promesas, resultados y capacidad de respuesta de los candidatos.

El episodio protagonizado por Rafael López Aliaga en el debate presidencial reaviva el debate sobre seguridad ciudadana, promesas incumplidas y el control del comercio ilegal en espacios como Las Malvinas, temas centrales en la agenda política actual del país.