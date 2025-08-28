Caso Sheyla Gutiérrez: Presunto autor del crimen podría ser extraditado en un mes, asegura abogado

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El lamentable asesinato de Sheyla Gutiérrez ocurrido en Estados Unidos sigue dando que hablar. Por suerte, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el principal sospechoso de este hecho, su esposo Jossimar Cabrera.

Luego que la familia de la mujer denunciara su desaparición, el acusado decidió regresar al Perú junto a sus hijos. Luego de ello, la policía del Estado de California encontró el cuerpo de nuestra compatriota confirmando su muerte.

Se acogieron a la extradición anticipada

Ahora, Exitosa conversó con el abogado de la familia de Sheyla Gutiérrez, Jefferson Cortez, para conocer mayores detalles de este caso que ha conmocionado al Perú. Luego de que se aprobara su prisión preventiva, la defensa legal del acusado se acogió a la extradición anticipada lo que facilitaría su traslado a los Estados Unidos.

Este punto es más que importante ya que se evita el trámite regular que hubiera significado el contacto de la justicia estadounidense con la peruana y luego esperar los plazos necesarios para recibir la aprobación de la misma.

"Su abogado se ha acogido a la extradición anticipada. Esto significa que hay que obviar que Washington DC manda la demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores y que se produzca un trámite de hasta 90 días. Al reducirse este plazo, depende mucho de que el juez mande un informe al Ministerio de Justicia para se le extradite a esta persona", indicó el letrado.

Es importante precisar que el defensor legal de la familia ha señalado que Jossimar Cabrera apuñaló a su víctima por una aparente infidelidad o por problemas de dinero.

Hijos de peruana asesinada aún no saben del crimen

Otro de los temas que ha causado mayor preocupación en la opinión pública son los tres hijos de la pareja que ahora se encuentra en medio de una terrible situación. De acuerdo al letrado, los niños están viviendo actualmente con sus abuelos quienes intentan por todos los medios darles las mejores condiciones.

Sin embargo, el defensor legal dejó en claro que los menores aún no tienen conocimiento de lo que pasó con su madre ni del futuro de su padre. A su vez, agradeció el apoyo del Ministerio de la Mujer que ha estado en contacto en todo momento.

"Tengo por conocimiento que se sienten bien al lado de sus abuelos. Están viviendo, dentro de todo, en un ambiente equilibrado. Obviamente que luego vienen las preguntas por parte del mayor, entonces este es un proceso donde está ayudando mucho el Ministerio de la Mujer", añadió.

De esta manera, el abogado de la familia de Sheyla Gutiérrez aseguró que Jossimar Cabrera solicitó la extradición anticipada por lo que será juzgado en Estados Unidos lo más pronto posible.