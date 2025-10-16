¿Sin agua este viernes, 17 de octubre? Revisa si tu distrito se verá afectado con el corte programado por Sedapal

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El viernes, 17 de octubre, miles de familias en Lima deberán prepararse para un día sin agua potable. El Servicio de Agua Potabe y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó que al menos tres distritos sufrirán una interrupción programada del servicio. Descubre si tu zona se verá afectada o no.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal detalló que la medida forma parte de los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejoramiento de las redes de distribución del sistema de agua potable.

Sedapal informó que las labores se ejecutarán con el fin de garantizar un servicio continuo y de calidad para los usuarios. Asimismo, precisó que la suspensión será temporal y afectará a determinadas zonas de cada distrito. En caso no se restablezca el servicio, aconseja comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Sin agua en Pachacámac

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector F, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal.

Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector F, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 431.

También habrá corte de agua en el sector 444: Centro Poblado Rural La Pradera, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector B, Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector C.

En el Rímac

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Villa San Cristóbal, Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza, P.J. Villa Fátima, P.J. Villa María del Rímac.

A.H. Villa San Cristóbal, Barrio Leticia, Barrio Piedra Liza, P.J. Villa Fátima, P.J. Villa María del Rímac. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 200.

Interrupción del servicio en La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Áreas afectadas: Coop. Los Constructores Ltda. Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2; A.H. Hijos de Constructores.

Coop. Los Constructores Ltda. Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, F1, H1, G1, G2; A.H. Hijos de Constructores. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 199.

Otra interrupción del servicio de agua potable se dará en la Urb. Portada de la Planicie sector 196 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Aunque la suspensión será temporal, la empresa Sedapal recomienda a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de sus canales oficiales. De esta forma, se podrá evitar inconvenientes y contribuir al correcto desarrollo de los trabajos de mantenimiento en la capital.