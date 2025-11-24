Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes, 24 de noviembre?

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la cotización del dólar en Perú y el tipo de cambio en la jornada de este lunes, 24 de noviembre. La divisa mantiene expectante a los peruanos día a día, por lo cual, es ideal mantenerse informado sobre cuál es el valor y fluctuación de la moneda estadounidense en nuestro país.

¿Cuál es el precio del dólar este lunes?

Saber el precio del dólar radica en su uso como una moneda global y, en consecuencia, por sus implicancias en todos los mercados financieros del mundo, especialmente en el de nuestro país. Pues bien, si esta moneda extranjera sube, podría afectar desde la inflación hasta el costo de vida de la ciudadanía.

Asimismo, recuerda que uno de los efectos más evidente del alza del dólar es el aumento de precios en los productos básicos, como alimentos y medicinas importadas, lo que afecta el presupuesto familiar. Así que si estás pensando en invertir, comprar o vender esta moneda en Perú, primero verifica cuál es su comportamiento este lunes: ¿subió o bajó?

Una entidad del Estado que te permite estar al día con los valores del tipo de cambio de esta divisa, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación y así sepas cuidar mejor tu economía.

LUNES, 24 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.384 S/ 3.391

Estos valores reflejan una leve alza en el precio del dólar, en comparación de los últimos días, precisamente del viernes, 21 de noviembre, donde la compra de esta divisa era de S/3.377 y la venta estaba S/3.385 y el jueves, 20 de noviembre: compra: S/3.372 y la venta: 3.380.

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK.

Tipo de cambio mercado paralelo

Otros valores que debes tener en cuenta es los que se reflejan en el mercado paralelo o las principales casas de cambio. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio en la mañana de hoy es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.400

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revela en su página web que el dólar cerró el viernes 21 de noviembre en 3,3890, (con una apertura de 3,3860), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,889, con un máximo de 3,3930 y un mínimo de 3,3850.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

La cotización del cierre oficial del día se encuentra en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), además de estas otras entidades como el BCRP. También puedes mantenerte informado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en las siguientes entidades:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Saber el precio del dólar te permite anticipar cambios y tomar decisiones más informadas tanto a nivel personal como empresarial. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes, 24 de noviembre.