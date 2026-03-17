India: Tornado deja dos muertos y más de 100 viviendas destruidas en el estado de Odisha

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un violento tornado golpeó varias aldeas del estado de Odisha, en el este de India, causando la muerte de al menos dos personas y dejando17 personas heridas.

El fenómeno se produjo de forma repentina durante una intensa tormenta, sorprendiendo a los pobladores que no tuvieron tiempo de ponerse a salvo.

Las ráfagas de viento arrasaron principalmente la zona de Karanjia, en el distrito de Mayurbhanj, donde numerosas viviendas quedaron reducidas a escombros. Las víctimas mortales y los heridos fueron afectados por el colapso de estructuras o el impacto de objetos arrastrados por el tornado.

Tras el evento, autoridades locales y equipos de emergencia iniciaron trabajos de evaluación y asistencia.

Reports from Odisha indicate that a rare tornado associated with a Nor'wester storm struck Mayurbhanj district on Sunday, causing significant damage to homes. Multiple fatalities and dozens of injuries have been reported. Tornadoes are extremely uncommon in India. pic.twitter.com/jYQ45WpJBZ — TRISHUL (@TrishulxIN) March 16, 2026

Devastación en zonas vulnerables

Las fuertes ráfagas de viento causaron daños en viviendas y estructuras cercanas. En varios sectores se observaron restos de techos y materiales esparcidos.

El saldo material es considerable: Más de 100 viviendas fueron destruidas, muchas de ellas construidas con barro y techos de paja, materiales comunes en áreas rurales de la región.

Este tipo de infraestructura resultó especialmente vulnerable ante la fuerza del fenómeno. Tras el paso del tornado, numerosas viviendas quedaron reducidas a escombros.

Los fuertes vientos arrancaron techos, derribaron árboles y lanzaron objetos a gran distancia, generando escenas de pánico entre los residentes. Además, varias familias quedaron sin hogar tras perderlo todo en cuestión de minutos.

Mayurbhanj, Odisha, India: A powerful tornado struck multiple villages under Karanjia block, killing two people and injuring more than 25, while damaging over 100 houses according to latest local reports. pic.twitter.com/3lQnbn4TYf — GeoTechWar (@geotechwar) March 16, 2026

Emergencia y daños en servicios

El tornado también provocó serias afectaciones en los servicios básicos. La caída de postes eléctricos generó cortes de energía en diversas comunidades, mientras que árboles y escombros bloquearon carreteras rurales, dificultando el acceso de los equipos de rescate.

Los lesionados fueron afectados principalmente por escombros o por el colapso de viviendas. Las autoridades locales desplegaron brigadas de emergencia para atender a los heridos, retirar obstáculos y evaluar los daños.

Estas labores buscan restablecer el tránsito y los servicios básicos. Sin embargo, las labores se complican debido a la lejanía de algunas aldeas afectadas, lo que retrasa la llegada de ayuda.

A powerful tornado struck Karanjia, Mayurbhanj, Odisha, India, on Sunday, causing heavy damage. Two people died, over 25 were injured, and more than 100 houses were damaged. pic.twitter.com/Iu8GGJow8I — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 16, 2026

Especialistas advierten que este tipo de fenómenos, aunque poco frecuentes en la zona, pueden presentarse bajo condiciones de alta inestabilidad atmosférica, por lo que se mantiene el monitoreo ante posibles eventos similares.

El tornado en Odisha deja en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a fenómenos extremos cada vez más impredecibles. Mientras continúan las labores de ayuda, decenas de familias enfrentan ahora el reto de reconstruir sus vidas tras una tragedia que llegó sin aviso.