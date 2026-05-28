SISMO remece Lima HOY, jueves 28 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al Perú, en esta oportunidad, este jueves 28 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

El Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la noche de este jueves 28 de mayo, precisamente a las 7:43 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.7, con el punto de referencia a 15 km al suroeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 51 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 12.64 y -76.79, respectivamente, con una intensidad de nivel III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0319

Fecha y Hora Local: 28/05/2026 19:43:03

Magnitud: 3.7

Profundidad: 51km

Latitud: -12.64

Longitud: -76.79

Intensidad: III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/RTVSu5zK32 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 29, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

En el marco del Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el INDECI recuerda tener a la mano el Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, ambas deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días ante una emergencia determinada.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.