Callao: Falso pasajero dispara contra bus de la empresa 'Roma' en plena ruta y llena de pasajeros

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la provincia constitucional del Callao se reportó un violento ataque contra un bus de la empresa de transportes consorcio La Roma, que cubría la ruta de San Juan de Lurigancho hacia Ventanilla. Un sicario, bajo la modalidad de falso pasajero, abrió fuego en plena ruta y con la unidad llena de pasajeros, generando pánico entre los usuarios presentes allí.

El ataque se registró en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero conocido como 'grifo'. Según información preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron por la vía auxiliar. Uno de ellos descendió, detuvo la unidad simulando ser pasajero y, cuando el conductor abrió la puerta, disparó hasta tres veces contra el chofer del bus en fuga.

Chofer se salvó de milagro

Tras los disparos, el sicario volvió rápidamente a la motocicleta donde lo esperaba su cómplice y ambos huyeron con rumbo desconocido. Afortunadamente, ninguno de los proyectiles impactó al conductor. Los pasajeros, en medio del pánico, descendieron de la unidad y dieron aviso inmediato a las autoridades policiales del sector. El bus quedó detenido en plena vía con daños materiales visibles.

Efectivos de la comisaría de Márquez llegaron al lugar para cercar la zona, mientras peritos de criminalística realizan las diligencias correspondientes. En el interior del bus se registraron daños materiales, y la luna izquierda, cercana al conductor, quedó completamente destruida. En la zona se hallaron hasta tres casquillos de bala que serán clave para las investigaciones del caso en curso.

El conductor fue trasladado a la comisaría del sector para colocar la denuncia correspondiente y no brindó mayores detalles del hecho. Las cámaras de seguridad de la zona serán claves para identificar a los responsables en investigación policial continúan diligencias.

Recordemos que no es la primera vez que ocurren este tipo de atentados en la avenida Néstor Gambetta, ya que los ataques armados contra transportistas se ha convertido en una constante en la zona, generando gran preocupación entre quienes utilizan esa ruta para ir a sus trabajos o centros de estudio.

🔴🔵 Callao: Falso pasajero dispara contra bus de la empresa Roma.



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Es así que, este nuevo ataque evidencia el nivel de violencia que enfrentan los transportistas en rutas del Callao, donde las bandas utilizan nuevas modalidades como el falso pasajero para ejecutar atentados. Aunque el conductor resultó ileso, el hecho generó temor entre los trabajadores y obligó a la empresa a suspender operaciones, mientras la policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables.