SJM: Vecinos bloquearon la Panamericana Sur en protestas por constante falta de agua

Esta mañana, un grupo de vecinos del distrito de San Juan de Miraflores (SJM) bloquearon la carretera Panamericana Sur en protesta contra Sedapal, denunciando el preocupante falta de agua potable durante más de 15 horas todos los días.

El bloqueo se dio a la altura del km 15.5, donde los ciudadanos del asentamiento humano Las Flores de Villa quemaron llantas en medio de la vía, impidiendo la circulación de los vehículos de norte a sur. Exigieron que paren los "robos", pues "pagamos agua y recibimos aire".

Solo seis horas de acceso a agua

Los manifestantes demandan a Sedapal la reposición del servicio de agua potable durante todo el día, ya que denuncian que solo cuentan con el servicio durante seis horas, perjudicando el quehacer diario no solo de las residencias, sino también de negocios que operan en la zona.

Ciudadanos no tienen agua potable continua desde abril.

"Estamos reclamando porque desde el mes de abril no tenemos agua las 24 horas. Desde abril nos han cortado el servicio y solamente tenemos seis horas de agua. Eso perjudica el conjunto de actividades cotidianas que tienen nuestros vecinos para hacer las tareas domésticas", señaló a Exitosa uno de los vecinos afectados.

Esta problemática se registra hace más de un mes en un total de siete sectores. Es por ello que los pobladores decidieron tomar esta medida tras no ser escuchados por sus autoridades.

"Pagamos por aire y no por agua"

En diálogo con Exitosa, el ciudadano explicó que, transcurridas las seis horas que tienen para aprovechar el agua potable, se forma un colchón de aire en las tuberías.

Por ello, cuestionan que, al final del mes, el recibo viene con una tarifa normal, como si las familias de SJM utilizaran el servicio durante las 24 horas.

"De este modo, al día siguiente, lo primero que llega es aire y el medidor registra ese aire. Es decir, estamos pagando por aire y no por agua", señaló.

Asimismo, denunció que están "totalmente expuestos" en casos de incendios, pues los bomberos que han acudido a socorrer la zona en dichas ocasiones no han podido extinguir el fuego eficazmente debido al desabastecimiento constante de agua.

Las protestas ocasionaron malestar en los conductores, sobretodo de vehículos de carga pesada, quienes esperaron aproximadamente por más de dos horas que se libere la carretera en el sentido norte-sur.

Reunión con autoridades

Ante ello, representantes de Sedapal y miembros del Ministerio de Vivienda se han hecho presentes en el lugar y han mantenido una reunión por al menos 30 minutos con los pobladores, donde se les ha presentado una alternativa de solución.

Mediante el bloqueo de la Panamericana Sur, los pobladores de San Juan de Miraflores denunciaron que sufren de falta de agua durante 18 horas cada día desde abril del 2025.